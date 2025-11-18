शेळगावमध्ये कर वसुलीला ग्रामस्थांचा प्रतिसाद
निमगाव केतकी, ता. १८ : शेळगाव (ता. इंदापूर) येथील ग्रामपंचायतीने थकित कर वसुलीवर ५० टक्के सवलत जाहीर केल्यानंतर पहिल्या दिवशी एक लाख ५३ हजार ७९० रुपये एवढी वसुली झाली. ३१ डिसेंबरपर्यंत दिलेल्या मुदतीत सर्वांनी थकीत कर भरला तर ४२ लाख रुपये एवढी सवलत नागरिकांना मिळू शकते. मुख्यमंत्री ग्रामसमृद्धी पंचायतराज अभियानांतर्गत थकीत मालमत्ता कर व अन्य थकबाकी वसुलीमध्ये ५० टक्के सवलत देण्यास शेळगाव येथील ग्रामसभेने सोमवारी (ता. १७) मंजुरी दिली होती. ग्रामसभेने मंजुरी दिल्यानंतर तालुक्याचे गटविकास अधिकारी सचिन खुडे, ग्रामपंचायत अधिकारी चंद्रकांत जगताप, कर्मचारी सचिन शिंगाडे, दीपक वळसे, प्रवीण कुंभार, ग्रामरोजगार सेवक किरण माने यांनी सर्व गावात फिरून कर वसुली मोहीम राबवली. या मोहिमेला अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत गावातील थकीत कराची शंभर टक्के वसुली पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या मोहिमेला ग्रामस्थांनी असाच प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन गटविकास अधिकारी खुडे यांनी केले आहे.
