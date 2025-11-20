निमगाव केतकीतील पशुचिकित्सालय धोकेदाय
मनोहर चांदणे : सकाळ वृत्तसेवा
निमगाव केतकी, ता.१९ : निमगाव केतकी (ता. इंदापूर) येथील पशुवैद्यकीय चिकित्सालयाच्या इमारतीची अवस्था दयनीय झालेली आहे. केवळ ३९१ चौरस फूट आकाराची छोटीशी इमारत धोकेदाय स्थितीत आहे. फरशी उचकटलेली आहे. खिडक्या व दरवाजे खराब झालेले आहे. मोडखळीस आल्याने ती धोका बनली आहे.
पशुवैद्यकीय दवाखान्याची पावसाळ्यात इमारतीचे छत गळते. भिंतीना भेगा पडलेल्या आहेत. छताचा स्लॅब तीन ठिकाणी आतून पडलेला आहे. अशाही स्थितीत डॉ. अशोक काळेल हे पशुधन पर्यवेक्षक म्हणून काम पाहतात. दत्तात्रेय भोंग हे परिचर म्हणून कार्यरत आहेत. येथील पशुधन विकास अधिकारी हे मंजूर असलेले पद अद्याप रिक्तच आहे. या दवाखान्याच्या अंतर्गत निमगाव केतकी, कचरवाडी, कौठळी, पिटकेश्वर व व्याहळी ही पाच गावे येतात.
पशुधन
शेळी........ १५,५५६
गायवर्ग ........ ६५१८
मेंढी ........ ३४६७
म्हैसवर्ग ........ २४७३
लसीकरण
लाळ्या खुरकूत..........७१५३
लंपी..........६१६५
लहान शस्त्रक्रिया..........१५
गर्भ तपासणी..........५४१
एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२५ स्थिती
कृत्रिम रेतन संख्या..........५०९
व्यंधत्व निर्मूलन संख्या..........४२०
सध्याची इमारत अनेक दिवसापासून धोकेदायक झालेली आहे. नवीन जागा व इमारत बांधकामासाठी जिल्हा परिषदेकडे प्रस्ताव दाखल केलेला आहे. तो मंजूर झाल्यानंतर या ठिकाणी सर्व सोयी उपलब्ध होतील. यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.
- डॉ.अशोक काळेल, पशुधन पर्यवेक्षक, निमगाव केतकी.
