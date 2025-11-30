गोतोंडीतील उड्डाणपूल अद्यापही बंदच
मनोहर चांदणे : सकाळ वृत्तसेवा
निमगाव केतकी, ता. ३० : संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्गातील शेळगाव ते निमगाव केतकी (ता. इंदापूर) हद्दीतील १२ किलोमीटर अंतरातील रस्त्याचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. निमगाव केतकी व शेळगाव येथील उड्डाणपूल सुरू आहे. मात्र, गोतोंडी येथील उड्डाणपूल अद्याप सुरू नाही. निमगाव केतकीचे बाह्यवळण व शेळगाव येथील ओढ्यावरील मोठ्या पुलाचे काम सुरू असल्याने वाहतुकीला अडथळा होत आहे. पालखीमार्गाचे चार वर्षापूर्वी सुरू केलेले काम कधी पूर्ण होणार? असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
सध्या साखर कारखाने सुरू झाल्याने वाहतुकीत वाढ झाली आहे. जिथे काम अपूर्ण आहे, त्या ठिकाणी ऊस वाहतुकीमुळे जास्त अडथळा निर्माण होत आहे. दोन वर्षांपूर्वी निमगाव केतकी येथील पूर्ण झालेला उड्डाणपूल किरकोळ राहिलेले काम केल्यानंतर या महिन्यात सुरू केला आहे. येथील बाह्यवळणाचे काम उशिरा सुरू झाले आहे. सध्या काम वेगाने सुरू असले, तरी पूर्ण होण्यास वर्षभर लागेल. त्यामुळे निमगाव केतकी गावामध्ये वाहतुकीची सतत कोंडी होत असते.
यशराज हॉटेल ते सवंदडी या ठिकाणी पूर्वीच्याच चढावर चढ केल्याने येथील वळण अधिक धोकादायक बनले आहे. शेजारील शेतकऱ्यांना शेतातून रस्त्यावर ये- जा करणे अवघड झाले आहे. गोतोंडी येथील उड्डाणपूल दोन वर्षांपूर्वी तयार झालेला आहे. किरकोळ कामामुळे तो बंद असल्याने सर्व वाहतूक सेवा रस्त्यावरून होत आहे व या सेवा रस्त्यावर गतिरोधक जास्त असल्याने त्याचा दररोज सर्वांना त्रास सहन करावा लागत आहे. याबाबत पालखी महामार्गावरील वरिष्ठ अभियंता रवींद्र म्हस्के यांच्याशी संपर्क केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
उड्डाणपुलामुळे व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे. गावाचे दोन तुकडे झाले. गावात रस्त्याच्याकडेला दुकान असून, देखील आता किंमत राहिली नाही.
- महादेव पाटील, व्यावसायिक
एकेरी रस्त्यावर वाहतुकीचा ताण
शेळगाव येथील उड्डाणपूल सुरू आहे. मात्र, येथील ओढ्यावरील पुलाचे काम संथ गतीने चालू आहे. त्यामुळे एकेरी रस्त्यावर वाहतुकीचा ताण पडत आहे. येथील पूल देखील प्रमाणापेक्षा जास्त उंच केल्याने शेजारील शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसला आहे.
शेळगाव उड्डाणपूल सुरू केला आहे. मात्र, बारामतीकडे जाणाऱ्या सेवा रस्त्याचे फक्त १०० फुटांचे काम अपूर्ण ठेवल्यामुळे बारामतीकडे जाणाऱ्या एसटी बस या सेवा रस्त्यावरून न जाता उड्डाणपुलावरून जातात. त्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांना, ज्येष्ठ नागरिकांना अर्धा किलोमीटर पायपीट करून पुढे जावे लागते. काम पूर्ण करावे व लोकांची गैरसोय दूर करावी अशी वारंवार मागणी पालखीमहामार्ग प्राधिकरणाकडे केलेली आहे.
- ऊर्मिला शिंगाडे, सरपंच, शेळगाव
