रेडा सोसायटी अध्यक्षपदी ॲड. देवकर
निमगाव केतकी : रेडा (ता. इंदापूर) विविध विकास सेवा सोसायटीच्या अध्यक्षपदी ॲड.योगेश तानाजीराव देवकर यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. गुरुवारी (ता. ४) अध्यक्षपदाची प्रक्रिया इंदापूर येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात पार पडली.निवडणूक अधिकारी म्हणून ए.बी. झांझरे यांनी काम पाहिले. निवडी नंतर ॲड. देवकर म्हणाले, ‘‘माझे आजोबा स्व. बाबूराव बाजीराव देवकर यांनी सन १९५३मध्ये रेडा सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष म्हणून उत्कृष्ट कामगिरी केली होती. त्यानंतर माझे वडील ॲड. तानाजीराव देवकर यांनी १५ वर्षे अध्यक्ष म्हणून काम केलेले आहे. आता ही जबाबदारी माझ्यावर आली आहे. त्यांचा आदर्श डोळ्यापुढे ठेवून सभासद, शेतकरी यांना केंद्रबिंदू मानून त्यांच्यासाठी काम करू.’’ यावेळी रेडा सोसायटीचे संचालक, सचिव सोमेश्वर जमदाडे व सभासद उपस्थित होते. निवडी नंतर कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे, राष्ट्रवादीचे तालुका अध्यक्ष हनुमंत कोकाटे यांनी ॲड. देवकर यांचे अभिनंदन केले.
3089
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.