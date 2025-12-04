सेवा रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणास सुरुवात
खेड शिवापूर, ता. ४ : पुणे- सातारा रस्त्यावरील खेड शिवापूर टोलनाका ते कात्रज नवीन बोगदा या टप्प्यातील सेवा रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचा सुरुवात केली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून खेड शिवापूर टोलनाका ते देहूरोडपर्यंतच्या सुमारे ३० किलोमीटर सेवा रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती एनएचएआयच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
सेवा रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर येणारे पावसाचे पाणी, वाढते शहरीकरण यामुळे सेवा रस्त्यांची कायम दुरवस्था होत होती. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांची मोठी गैरसोय होत होती. या पार्श्वभूमीवर खेड शिवापूर टोलनाका ते देहूरोडपर्यंत सुमारे ३० किमी अंतरावरील पुणे- सातारा रस्त्याशी संलग्न असलेल्या सेवा रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने घेतला होता. त्यातील टप्पा क्रमांक एक हा देहूरोड ते बाणेर, टप्पा क्रमांक दोन बाणेर ते कात्रज नवीन बोगदा आणि टप्पा क्रमांक तीन कात्रज नवीन बोगदा ते खेड शिवापूर टोलनाका असा आहे.
इतर दोन टप्प्यातही काँक्रिटीकरण सुरू झाले आहे. तर खेड शिवापूर ते देहूरोड या पट्ट्यातील खेड शिवापूर ते नवीन कात्रज बोगदा या तिसऱ्या टप्प्यातील दुतर्फा सेवा रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाला नुकतीच सुरुवात केली आहे. सुमारे सहा किलोमीटर अंतराचा हा टप्पा असणार आहे.
खेड शिवापूर टोलनाका ते कात्रज नवीन बोगदा या टप्प्यातील दोन्ही बाजूच्या सेवा रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाला सुरुवात करण्यात आली आहे. या टप्प्यातील काँक्रिटीकरणाचे अंतर सुमारे सहा किलोमीटर आहे. या टप्प्यात जागेच्या उपलब्धतेनुसार काही ठिकाणी साडे दहा मीटर तर काही ठिकाणी साडे सात मीटर काँक्रिटीकरण असणार आहे. या काँक्रिटीकरणाची जाडी एक फूट असणार आहे. पुढील काही महिन्यांत हे काँक्रिटीकरण पूर्ण करण्यात येईल, असे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले.
