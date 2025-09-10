फार्मर आयडीसाठी कोळवणमध्ये मोहीम
कोळवण : कोळवण येथील ग्रामपंचायत कार्यालयात आधार कार्ड दुरुस्ती व अॅग्रीस्टॅक फार्मर आयडी काढण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. नागरिकांना आधार कार्डमध्ये नाव दुरुस्ती, पत्ता दुरुस्ती, फोटो बदलणे, जन्म दिनांक दुरुस्ती किंवा लहान मुलांचे नविन आधार कार्ड काढायचे असल्यास अशा नागरिकांनी सोमवारी (ता.१५) सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत कोळवण ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये उपस्थित राहून या विशेष दुरुस्ती मोहीम शिबिराचा लाभ घ्यावा. ज्या शेतकऱ्यांचा फार्मर आयडी काढायचा राहिला, असेल अशा शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी (ता.१२) सकाळी ११ वाजता कोळवण ग्रामपंचायत कार्यालय येथे उपस्थित राहावे. सोबत येताना सातबारा उतारा, आधारकार्ड, आधारकार्डला लिंक असलेला मोबाईल, असे कागदपत्रे सोबत घेऊन यावेत, असे आवाहन मावळ - मुळशीचे उपविभागीय अधिकारी सुरेंद्र नवले व मुळशीचे तहसीलदार विजयकुमार चोबे यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.