बैलांच्या गळ्यात घुंगराच्या माळा
कोळवण : नांदगाव (ता. मुळशी) येथे सर्जा-राज्यास सकाळी स्वच्छ अंघोळ घालून त्यांच्या शिंगांना, संपूर्ण अंगावर वाटीच्या सहायाने ‘काव’ यानंतर काही बैलांच्या अंगावर सुबक अक्षरांत लक्षवेधी नावं काढली होती, बैलांच्या गळ्यात घुंगराच्या माळा काचेच्या रंगीबेरंगी रंगात गुंफून घातल्या होत्या. शिंगावर बेगड चिकटवले होते तसेच पायांमध्ये चाळ बांधले होते यानंतर बैलांची पूजा करून त्यांची आरती ओवाळून बैलांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करत त्यांचे सहकुटुंब दर्शन घेतल्यानंतर
आपल्या या सर्जा-राजास पुरणपोळीचा घास मोठ्या आनंदाने भरवला.
हलगी ताशाच्या निनादाच्या तालाने लोकांना ठेक्यावर नाचायला भाग पाडले भाग पाडले साताऱ्याचे हलगी पथक कार्यक्रमाचे आकर्षण बनले. पथकाच्या प्रमुखाने सांगितले की, ‘‘आम्ही सणाच्या आनंदात सहभागी होऊन त्याची महती वाढवण्यासाठी हलगी वाजवली आम्हाला या गावातील आदिवासी पथकासोबत वादन करताना आनंद मिळाला.’’
