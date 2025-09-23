साठेसाई, डोंगरगाव बसस्थानकांची दुरवस्था
कोळवण, ता. २३ ः साठेसाई, डोंगरगाव (ता. मुळशी) गावातील बसस्थानकाची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. बसस्थानकाचे आवार गवत व झुडपांनी व्यापले आहे.
बसस्थानकाच्या आतील भागात स्वच्छतेचा अभाव जाणवत आहे. याठिकाणी मद्यपींनी दारूच्या बाटल्याही टाकल्या आहेत. या स्थितीमुळे प्रवाशांना बसची प्रतीक्षा करताना बाहेर रस्त्यावर पावसात उभे राहावे लागत आहे. बसस्थानक असूनही त्याची देखभाल दुरुस्ती नसल्याने प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
साठेसाई गावात बसस्थानक उभारल्यानंतर त्याची पुन्हा दुरुस्ती झाली नसल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. पावसाळ्यात वाढणारी झुडपे व चिखलामुळे प्रवाशांना आतमध्ये थांबणेही कठीण जाते. याठिकाणी ग्रामपंचायतीच्या वतीने अथवा बांधकाम विभागाच्या वतीने तत्काळ स्वच्छता मोहीम राबवून बसस्थानकाची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी नागरिक करत आहेत.
साठेसाई गावच्या बस स्थानकाच्या आजूबाजूची आम्ही ग्रामस्थ लवकरात लवकर साफसफाई करू, जेणेकरून नागरिकांना या ठिकाणी बसता येईल.
- प्रवीण साठे, ग्रामस्थ
