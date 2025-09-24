चिखलगावात वाघजाई देवीसमोर भजनसंध्या
कोळवण, ता. २४ : चिखलगाव (ता. मुळशी) मधील डोंगरावर वाघजाई देवीचे मंदिर असून मंदिराशेजारीच बारमाही प्रवाहित असणारा पाण्याचा झरा आहे. मंदिरात घटस्थापना उत्साहात झाली असून घटस्थापनेच्या दिवसापासूनच दररोज सायंकाळी विविध गावातील भजनी मंडळ देवीसमोर आपली सेवा समर्पित करतात. उदरनिर्वाहासाठी गावाबाहेर गेलेले गावकरी सहकुटुंब या नऊ दिवसात देवीच्या दर्शनासाठी येतात. काही दिवसांपूर्वी मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्यात आला. सकाळी व सायंकाळी देवीचा छबिना निघतो देवीसमोर असणाऱ्या वैशिष्ट्यपूर्ण घडणावळीच्या दगडी दिव्यांच्या चौथऱ्यावर तेलाचे दिवे लावले जातात.
देवीची अलंकार पूजा करून देवीच्या मूर्तीवर चांदीचा मुखवटा लावला जातो. गावातील महिला नवव्या माळेस गरबा खेळण्यास आवर्जून उपस्थित असतात देवीच्या जागरणानंतर होमहवन महाप्रसाद असतो, परिसरातील पुण्यामुंबईतील तसेच गुजरात मधील भाविक दर्शन आणि नवस फेडण्यासाठी येथे येतात.
