कोळवण खोऱ्यात विजेचा लपंडाव
कोळवण, ता. : २४ : धरण भाग व कोळवण खोऱ्यात सततच्या खंडित वीजपुरवठ्यामुळे नागरिकांना मन:स्ताप सहन करावा लागत आहे. वारंवार बत्ती गुल होत आहे. वीजपुरवठा २४ ते ४८ तास वीजपुरवठा खंडित होतोय.
पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज्य सरचिटणीस किशोर शिंदे आणि पुणे जिल्हाध्यक्ष संतोष (अप्पा) दसवडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मनसेतर्फे उपकार्यकारी अभियंता, महावितरण भरे (ता. मुळशी) यांना मंगळवारी (ता. २३) निवेदन देण्यात आले आहे. निवेदनात म्हटल्याप्रमाणे आठ दिवसांच्या आत वीजपुरवठा सुरळीत झाला नाही, तर मनसे स्टाईलने जनआंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा मनसे मुळशी तालुका अध्यक्ष धनंजय टेमघरे यांनी दिला आहे.
तालुक्यात गेल्या काही दिवसांपासून सतत खंडित होत असलेल्या वीज पुरवठ्यामुळे नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. विजेअभावी समस्येमुळे विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार वर्ग, दुग्ध व्यवसायिक तसेच घरून काम करणारे नागरिक यांचे दैनंदिन जीवन विस्कळित झाले आहे. यावेळी अनिल मातेरे, गणेश शिंदे, संतोष सुतार, रवींद्र झुंझुरके, प्रदीप साठे, मोहन भिलारे, समीर झुंझुरके, दीपक शेंडे व मनसेचे सर्व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
