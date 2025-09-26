धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण द्या
कोळवण, ता. २६ : धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमधून आरक्षण द्यावे व तसा शासन निर्णय त्वरित काढावा, असे निवेदन मुळशी तालुका सकल धनगर समाजाचे वतीने शुक्रवारी (ता. २६) तहसीलदार विजयकुमार चोबे यांना देण्यात आले.
वर्षानुवर्षे धनगर समाज हा डोंगर दर्यांमध्ये वास्तव्य करत आहे धनगर समाजाची शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिती मागासलेली आहे त्यामुळे या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हे आरक्षण आवश्यक आहे सरकारला वारंवार निवेदने दिली आहेत; परंतु त्याची दखल सरकारने घेतली नाही, यामुळे समाजामध्ये सरकारविरोधात असंतोष निर्माण झाला असून समाजाचा उद्रेक होईल याची वाट पाहू नये. धनगड व धनगर या ‘ड’ व ‘र’ मधील संभ्रमामुळे धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळत नाही तसेच जालना येथील समाज बांधव दीपक बोराडे यांच्या उपोषणासही पाठिंबा जाहीर करण्यात आला आहे. हे निवेदन देताना मुळशी तालुक्यातील सकल धनगर समाज बांधव उपस्थित होते.
