साठेसाईच्या सरपंचपदी सुमित्रा यादव बिनविरोध
कोळवण, ता. ३० ः साठेसाई (ता. मुळशी) येथील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी सुमित्रा नवनाथ यादव यांची बिनविरोध निवड झाली. येथील सरपंच पद हे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्रीसाठी राखीव होते व मागील काही महिन्यांपासून ते रिक्त होते. या रिक्त असलेल्या सरपंच पदाच्या जागेसाठी मुळशीचे तहसीलदार विजय कुमार चोबे यांनी हा निवडणूक कार्यक्रम घेण्यासाठी कोळवण मंडलाधिकारी बलभीम पाटील यांची अध्यासी निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. ते रजेवर असल्याने अध्यासी निवडणूक अधिकारी म्हणून अंबवणेचे मंडलाधिकारी सुनील भुसेवाड यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहिले. त्यानुसार सोमवारी (ता. २९) ग्रामपंचायत कार्यालयात ही निवडणूक घेण्यात आली. सरपंच पदासाठी यादव यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली.
यावेळी उपसरपंच मिथुन खिलारी, गणपत साठे, रेखा सोनवणे, अविनाश शेलार, ग्राम महसूल अधिकारी राम पुंडे, ग्राम विकास अधिकारी डी. बी. गारळे, सचिन खैरे, ज्ञानेश्वर डफळ, मंगेश कदम, संतोष कालेकर, अश्विनी शेलार, ज्योत्स्ना साठे, शंकर खिलारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
