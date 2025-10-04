काशिग ग्रामपंचायत बडतर्फ
कोळवण, ता. ४ : मुळशी तालुक्यातील काशिग ग्रामपंचायतीच्या सरपंच वर्षा राहुल कदम आणि उपसरपंच लक्ष्मीबाई सोपान तिडके यांना शासकीय वनजमिनीवर अतिक्रमण केल्याप्रकरणी, तसेच ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात हलगर्जीपणा केल्यामुळे अपात्र ठरविण्यात आले आहे. यासोबतच संपूर्ण ग्रामपंचायत विघटित करण्यात आली असून, गावाचा कारभार पाहण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
वन खात्याच्या शासकीय जागेवर अतिक्रमण केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ चे कलम १४(१)(ज)(३) अन्वये ही कारवाई केली आहे. तसेच, ग्रामसभा व मासिक सभा वेळेवर न घेणे, कामकाजात निष्काळजीपणा दाखविणे या कारणांवरून कलम ३६ अंतर्गत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सरपंच वर्षा कदम यांना अपात्र ठरविले आहे. त्यानंतर पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी कलम १४५(१-अ) नुसार आदेश देऊन संपूर्ण ग्रामपंचायत बरखास्त केली असून, प्रशासकाद्वारे पुढील काळात ग्रामपंचायतीचा कारभार चालविण्याचे आदेश दिले आहेत.
या संदर्भात ग्रामस्थ नामदेव टेमघरे, योगेश टेमघरे, अर्जुन शिंदे, शंकर टेमघरे, शिवाजी तिडके आणि राघू टेमघरे यांनी ॲड. रणजित टेमघरे यांच्यामार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार दाखल केली होती. चौकशीत शासकीय वनजमिनीवर बेकायदेशीर अतिक्रमण व प्रशासनातील निष्काळजीपणा स्पष्ट झाला.
ग्रामपंचायत बरखास्तीच्या निर्णयाचे गावकऱ्यांनी स्वागत केले आहे. आता प्रशासकीय अधिकाऱ्याद्वारे विकासकामे पारदर्शकपणे राबवली जातील आणि शासकीय मालमत्तेचे रक्षण होईल, अशी आम्हाला आशा आहे.
- नामदेव टेमघरे, तक्रारकर्ते
गावगाड्यात ठरल्याप्रमाणे सदस्यांनी अडीच वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर राजीनामे दिले आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायत अल्पमतात आली, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निकालाच्या विरोधात आम्ही विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागणार आहोत.
- वर्षा राहुल कदम, बडतर्फ सरपंच, काशिग (ता. मुळशी)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.