होतले शाळेत विद्यार्थी दिनी बाबासाहेबांचे स्मरण
कोळवण, ता. ७ ः होतले (ता. मुळशी) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेमध्ये ‘विद्यार्थी दिवस’ उत्साहात साजरा करीत डॉ. बाबासाहेबांच्या आठवणींचे स्मरण करण्यात आले.
या प्रसंगी शाळेचे शिक्षक विजय वडवेराव यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विद्यार्थी दशेतील प्रवास विद्यार्थ्यांसमोर मांडला. अतिशय प्रतिकूल परिस्थिती आणि संकटांचा सामना करीत बाबासाहेबांनी शिक्षण घेत जवळपास ३२ पदव्या मिळवल्या. देशातील महिला, वंचित, दुर्बल घटकांना हक्क मिळवून दिले. त्यामुळे बाबासाहेबांचे पूर्ण आयुष्यच प्रत्येक नागरिकाला प्रेरणादायी आहे.
विद्यार्थी दिवसानिमित्त शाळेत चित्रकला, रांगोळी, निबंध आणि वक्तृत्व स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. शाळेच्या मुख्याध्यापिका वैशाली परदेशी, अनिता थोरत यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिमेचे पूजन केले .
