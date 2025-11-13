कोळवण खोऱ्यातील विकास कामांना गती
कोळवण, ता. ९ : मुळशी तालुक्यातील कोळवण खोऱ्यातील काशिग, भालगुडी, हाडशी, वाळेण, साठेसाई, कोळवण, डोंगरगाव मुख्य गावठाण, नांदगाव, चिखलगाव, नाणेगाव, होतले, दखणे व कुळे या गावातील विविध विकास कामांचे भूमिपूजन पार पडले. विकास कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.
मूलभूत पायाभूत सुविधांचा विकास, शैक्षणिक प्रगतीमधून शाळा इमारत, रस्ते बांधणी, सार्वजनिक सभागृह, स्मशानभूमी सुधारणा, वीजपुरवठा व्यवस्था यांसारख्या पायाभूत सोयींची उभारणीच्या कामांचा समावेश आहे. यावेळी बोलताना आमदार शंकर मांडेकर यांनी सांगितले की, ग्रामविकास हाच विचार मनात ठेवून ग्रामविकासाच्या दिशेने केलेल्या विकास कामांसाठी सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला भरघोस निधी राज्याचे मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या माध्यमातून उपलब्ध झाला आहे
उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली मुळशी तालुक्यातील अनेक गावांमधील महत्त्वपूर्ण विकासकामांना गती मिळणार आहे.
यावेळी विविध गावांतील सरपंच उपसरपंच ग्रामपंचायत सदस्य ग्रामविकास अधिकारी, रवींद्र कंधारे, अंकुश मोरे, तुकाराम टेमघरे, यशवंत गायकवाड, महादेव दुडे, बबन धिडे, कालिदास गोपालघरे, मिलिंद वाळंज, प्रवीण धनवे, सचिन अमराळे, चेतन फाले, संतोष पेरणेकर, काळूराम आखाडे उपस्थित होते.
02671
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.