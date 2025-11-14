किल्ले बनवा स्पर्धेत पन्नास स्पर्धकांचा सहभाग
कोळवण, ता. १३ : कोळवण येथील होतले, डोंगरगावसह अनेक गावांमध्ये दिवाळीनिमित्त किल्ले बनवा स्पर्धेचे आयोजन केले होते. या स्पर्धेत एकूण पन्नास स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता. या स्पर्धेचे बक्षीस वितरण कोळवण येथे रविवारी (ता. ९) करण्यात आले होते.
स्पर्धेचे आयोजन नितीन साठे मित्र परिवार व (सीआईई) इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ स्किल्स यांनी केले होते. प्रथम क्रमांकास दहा हजार, द्वितीय क्रमांक सात हजार, तृतीय क्रमांक पाच हजार, चतुर्थ क्रमांक तीन हजार व सन्मानचिन्ह अशी रोख रकमेची पारितोषिके देण्यात आली. यावेळी आमदार शंकर मांडेकर, प्रकाश भेगडे, दत्तात्रेय टेमघरे, अविनाश बलकवडे, सचिन खैरे, युवक अध्यक्ष सुखदेव मांडेकर, नामदेव अप्पा टेमघरे, माऊली डफळ, राम गायकवाड, कैलास मांडेकर, प्रवीण धनवे, कालिदास गोपालघरे, चंद्रकांत भिंगारे, मिलिंद वाळंज, संतोष पेरणेकर, चेतन फाले, प्रशांत जोरी, दत्ता पंडित, सतीश मराठे, योगेश कुरपे, सरपंच धनश्री पालकर, रोहिदास शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
स्पर्धेचे विजेते
प्रथम क्रमांक :
विराज दीपक जोरी (प्रतापगड),
द्वितीय क्रमांक विभागून :
१. चैतन्य संतोष दुर्गे (प्रतापगड)
२. तुषार नामदेव धिडे (राजगड),
तृतीय क्रमांक :
१. धनंजय बबन दुर्गे (प्रतापगड)
२. प्रणव रामदास पडवळ (प्रतापगड)
चतुर्थ क्रमांक :
१. गणेश संजय जोरी (प्रतापगड)
२. सागर किसन जोरी (जंजिरा)
उत्तेजनार्थ क्रमांक :
१. कोमल लहू जोरी
२. नेहा गणेश दुडे
३. संवेद सुनील दुर्गे
