दत्त जयंतीनिमित्त हाडशीत कीर्तन महोत्सव
कोळवण, ता. २७ : हाडशी तालुका मुळशी येथील भैरवनाथ मंदिर प्रांगणात श्रीदत जयंती, श्रीभैरवनाथ आणि कासारी बाबा उत्सवानिमित्त अखंड हरिनाम सप्ताह आणि कीर्तन महोत्सवाचे आयोजन रविवार (ता. ३०) ते शुक्रवार (ता. ५) पर्यंत करण्यात आले आहे. हे सप्ताहाचे ५६ वे वर्ष आहे.
या सप्ताहात पहाटे काकडआरती सायंकाळी प्रवचन, हरिपाठ, रात्री कीर्तन यानंतर हरिजागर होणार आहे. रविवारी (ता. ३०) हनुमंत महाराज शेलार, सोमवारी (ता. १) तुषार महाराज दळवी, मंगळवारी (ता. २) आशिष महाराज मेणे, बुधवारी (ता. ३) ओंकार महाराज दुडे शास्त्री, गुरुवारी (ता. ४) गणेश महाराज गोणते, शुक्रवारी (ता. ५) जनार्दन महाराज मालपोटे यांचे काल्याचे कीर्तन होणार आहे. दुपारी महाप्रसाद होणार आहे. सायंकाळी ढोल-लेझिम झाल्यानंतर श्री नारायण देव भजनी भारुड मंडळ, भालगुडी यांचा भारुडाचा कार्यक्रम होणार आहे.
सप्ताहात कीर्तन श्रवणाचा, महाप्रसादाचा लाभ घेण्यासाठी पंचक्रोशीतील भाविकांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन ग्रामस्थ मंडळी हाडशी, भैरवनाथ, करंजाई, तुकाई, मारुती देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने करण्यात आले आहे.