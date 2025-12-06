पौड येथे ‘फार्मर कप’ प्रशिक्षण
कोळवण, ता. ६ ः पौड (मुळशी) येथील पीडीसीसी बँकेच्या सभागृहामध्ये ‘फार्मर कप’ बाबत एकदिवसीय शेतकरी प्रशिक्षण शुक्रवारी (ता. ५) आयोजित करण्यात आले होते. राज्य कृषी विभाग, कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा), पुणे व पाणी फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे प्रशिक्षण झाले. यावेळी तालुका कृषी अधिकारी हनुमंत खाडे, पाणी फाउंडेशनचे उपविभागीय समन्वयक अधिक जगदाळे, शिवानी सातपुते व भाग्यश्री भोसले (प्रशिक्षक, पाणी फाउंडेशन) उपस्थित होते.
या प्रशिक्षणासाठी मुळशी तालुक्यातील सर्व मंडळ कृषी अधिकारी, उप कृषी अधिकारी व सहाय्यक कृषी अधिकारी तसेच १४१ शेतकरी व महिला शेतकरी गट प्रतिनिधी उपस्थित होते. हा उपक्रम संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार असून तालुक्यातील ५० शेतकरी जिल्हा स्तरावरील प्रशिक्षण कार्यक्रमास निवडले जाणार आहेत. तालुका कृषि अधिकारी हनुमंत खाडे यांनी प्रशिक्षणाची प्रस्तावना केली. यावेळी फार्मर कप स्पर्धेविषयी माहिती, पाणी फाउंडेशनचा प्रवास, एकीचे बळ, शेतकरी निवड, शेतकरी गट यांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. लहू फाले यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने आभार मानले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन उप कृषि अधिकारी राजकुमार डोंगरे यांनी केले. तर, आत्माचे सहाय्यक तंत्रज्ञान व्यवस्थापक विलास गवळी, शशिकांत सुतार, बाळु गायकवाड यांनी नियोजन केले होते.
