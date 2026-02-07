उरावड्यात पहिले सखी मतदान केंद्र
कोळवण, ता. ७ ः मुळशी तालुक्यातील पहिले सखी मतदान केंद्र उरवडे येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत उभारण्यात आले आहे. या मतदान केंद्रावर मतदारांच्या स्वागतासाठी ‘माझे मत माझा अधिकार’ हे नाव टाकून निवडणूक आयोगाचे बोधचिन्ह रांगोळीतून रेखाटले आहे. तसेच प्रवेशद्वारावर गुलाबी फुग्यांची आकर्षक कमान तयार करून सखी मतदान केंद्र असा नामफलक लावला आहे.
मतदान करुन आल्यावर बाहेर मतदारांना सेल्फी काढण्यासाठी आकर्षक गुलाबी रंगाचा ‘मला अभिमान आहे मी मतदान केल्याचा’ या नावासह सेल्फी पॉइंट उभारला आहे. त्याचा लाभ मतदारांनी उत्साहात घेतला. थोडक्यात हे पिंक सखी मतदान केंद्र तालुक्यात आकर्षणाचे व चर्चेचे मतदान केंद्र ठरले आहे.
या मतदान केंद्रावर पिण्याच्या पाण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच शौचालयाची सुविधा उपलब्ध असून दिव्यांग मतदारांसाठी व्हिलचेअरची व्यवस्था केली आहे. बाहेर टेबल लावून येणाऱ्या मतदारांसाठी त्यांचे मतदार यादीतील नाव शोधून देण्यासाठी देखिल मदत करण्यात येत आहे.
सर्व कामकाज महिलांच्या हाती
मुळशीच्या नायब तहसीलदार दर्शना सूर्यवंशी यांनी सांगितले की, या मतदान केंद्रावर केंद्राध्यक्ष म्हणून पद्मा भूमकर, मतदान अधिकारी म्हणून शुभांगी निघोट, अनुरुपा माळवदकर, माधवी रामटेके या तिघी काम पाहत आहेत. पुरवठा निरीक्षक अपर्णा वडूलकर, बीएलओ शुभांगी टाकळीकर, ग्राम महसूल अधिकारी मीरा बोराडे, पोलिस पाटील निशिगंधा गुरव, शिपाई सविता लोंढे, पोलिस शिपाई देखिल महिला आहेत यासोबतच आशा सेविका देखिल मदतीला आहेत.
