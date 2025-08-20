शंभर रोपे लावणाऱ्यांना भेटणार पोलिस अधिक्षक
शिक्रापूर, ता. २० : ‘‘शंभर झाडे लावून ते जगविण्याची ग्वाही देणारे आणि सीसीटिव्ही लावून विधायक गणेशोत्सव साजरा करतील त्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना जिल्हा पोलिस अधिक्षक संदीपसिंग गिल भेट देतील.’’ अशी माहिती उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत ढोले यांनी शिक्रापुरात केली.
शिक्रापूर पोलिस ठाण्यांतर्गत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या गणराया अवॉर्ड स्पर्धेची माहिती ढोले, पोलिस निरीक्षक दीपरतन गायकवाड यांनी दिली. शिक्रापूर पोलिस ठाणे आणि शिक्रापूर हद्दीतील पत्रकार अशी एकत्रित दरवर्षी गणराया अवॉर्ड स्पर्धा स्वतंत्र घेतली जाण्याची २००७ पासूनची परंपरा दिवंगत गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यापासूनची आहे. यावर्षी हद्दीतील १५७ सार्वजनिक गणेशोत्सव नोंदणीकृत मंडळे या स्पर्धेत सहभागी होत आहेत. बक्षीस वितरणही जंगी करण्याबाबत निर्णय झाला आहे. जिल्हा पोलिस अधिक्षक संदीपसिंग गिल यांच्या दृष्टीने आदर्श सार्वजनिक गणेशोत्सव कसा असावा याबाबतचा उहापोह या बैठकीत झाला. यावर्षीच्या गणेशोत्सवात शिक्रापूर पोलिसांच्या वतीने काही नियमावली घालून देण्यात आली असून त्या नियमाला अधीन राहून उत्सव साजरा करणारी मंडळेच गणराया अवॉर्डसाठी पात्र ठरले जाणार असल्याचे ढोले यांनी सांगितले.
पोलिस अधिक्षकांचे आवाहन
- प्रत्येक गणेशोत्सव मंडळांसाठी सीसीटिव्ही बंधनकारक
- अंमली पदार्थविरोधी जनजागृतीचे उपक्रम, फलक लावणे सर्वांसाठी अनिवार्य
- जातीय सलोखा जपून डिजेला पूर्ण बंदी
गणराया अवॉर्डसाठी गिल शिक्रापुरात!
दिवंगत माजी गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या उपस्थितीत पहिला गणराय अवॉर्ड २००७ मध्ये झाला होता. त्यानंतर ही प्रथा-परंपरा शिक्रापूर पोलिस ठाण्यासह स्थानिक पत्रकारांनी कायम ठेवली. याच अनुषंगाने यावर्षीचा गणराय अवॉर्ड-२०२५ वितरित करण्यासाठी स्वत: पोलिस अधिक्षक संदीपसिंग गिल हे उपस्थित राहणार आहेत.
