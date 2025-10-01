जिल्हा उपाध्यक्षपदी रोहित खैरे यांची निवड
शिक्रापूर, ता. १ ः येथील रोहित बाळासाहेब खैरे यांची नुकतीच भाजपच्या उत्तर पुणे जिल्हा उपाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. भाजप जिल्हाध्यक्ष (उत्तर) प्रदीप कंद यांनी नुकतीच जिल्हा कार्यकारिणी जाहीर केली. खैरे यांनी यापूर्वी भाजपमध्ये युवा मोर्चाचे शिरूर तालुकाध्यक्ष, पक्षाच्या तालुका कार्याध्यक्षपदाची जबाबदारी समर्थपणे पेलली आहे. संपूर्ण तालुकाभर पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठीही त्यांचे विशेष योगदान राहिले आहे. त्यांच्या याच कामाची दखल घेऊन पक्षाकडून त्यांना उपाध्यक्षपदाची संधी देण्यात आली. याबाबत बोलताना खैरे यांनी सांगितले की, ‘‘मला दिलेली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडून, पुढील काळात केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, माधुरी मिसळ, माजी मंत्री बाळा भेगडे, आमदार राहुल कुल, महेश लांडगे, योगेश टिळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पक्ष संघटना सक्षम व मजबूत बनवण्यासाठी झटणार आहे.’’
04996
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.