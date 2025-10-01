आध्यात्मिक जिल्हाध्यक्षपदी गायकवाड यांची निवड
शिक्रापूर, ता. १ ः येथील पंढाभाऊ बबनराव गायकवाड यांची भाजपच्या पुणे जिल्हा आध्यात्मिक आघाडीच्या अध्यक्षपदी, तर भाजपच्या उत्तर पुणे जिल्हा ग्रामीणच्या सचिव पदी अनिल नाना नवले यांची नियुक्ती करण्यात आली. पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी वरील दोन्ही नियुक्ती पत्रे दोघांनाही प्रदान केली. कंद यांनी एकनिष्ठेने पक्षासाठी केलेल्या कामाची दखल घेऊन गायकवाड यांच्यावर आध्यात्मिक आघाडी अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली, तर अनिल नवले यांनी कासारी (ता. शिरूर) भाजपचे अध्यक्षपदापासून राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली. शिरूर तालुका युवा मोर्चा अध्यक्ष, किसान मोर्चा तालुकाध्यक्ष, युवा मोर्चा जिल्हा सरचिटणीस, सचिव अशा अनेक पदांवर राहून पक्षासाठी उत्तम कामगिरी केली.
05000, 05001
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.