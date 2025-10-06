बनावट सही, अंगठा देणाऱ्या दोघांवर गुन्हा
शिक्रापूर, ता. ६ : केंदूर (ता.शिरूर) येथील आपल्या जमिनीला रस्ता मिळविण्यासाठी दोघांनी नात्यातील चुलत्या पुतण्याच्या बनावट सही व अंगठे केल्याने दोघांवर शिक्रापूर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले. सदर प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाने शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार लक्ष्मण गेनू विधाटे व अर्जुन रामभाऊ विधाटे या दोघांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले.
याबाबत शिक्रापूर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंदूर (ता.शिरूर) येथील लक्ष्मण व अर्जुन यांनी रस्ता मिळण्यासाठी सन २०२२ मध्ये शिरूरच्या तहसीलदारांकडे अर्ज केला. तो त्यांनी शिवाजी विधाटे व त्यांचे चुलते शंकर विधाटे यांच्या नावाने बनावट सही व अंगठे लावून तहसिलदारांकडे सादर केला. मात्र, ही बाब शिवाजी विधाटे यांच्या निदर्शनास येताच त्यांनी तहसीलदार यांच्याकडे आलेल्या अर्जाची माहिती घेऊन आपल्यासह आपल्या चुलत्यांच्या नावे बनावट सही व अंगठा तहसीलदारांकडे सादर झाल्याचे कागदोपत्री सिद्ध करून त्यांनी पाबळ मंडलाधिकारी यांच्याकडे हरकत घेतली. दरम्यान, शिवाजी विधाटे यांनी पुण्यातील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडे अर्ज करून लक्ष्मण व अर्जुन यांनी केलेल्या अर्जावरील सही व अंगठे बनावट असल्याचा अहवाल २०२४ मध्ये प्राप्त करवून घेतला. यावेळी शिवाजी विधाटे यांनी लक्ष्मण व अर्जुन यांना तुम्ही आमच्या बनावट सह्या का केल्या अशी विचारणा केली असता, अर्जुन यांनी ‘शासकीय यंत्रणा माझ्या मुठीत आहे, तू कितीही अहवाल सादर कर, मी तुझी जमीन घेणार’ अशी धमकी दिली. यावर शिवाजी विठोबा विधाटे यांनी शिरूर न्यायालयात धाव घेतली व आपले म्हणणे सादर केले. त्यावरून शिरूर न्यायालयाने वरील दोघांवरही कारवाई करण्याचे आदेश शिक्रापूर पोलिसांना दिल्यावरून शिवाजी विठोबा विधाटे (वय ५३, रा.केंदूर, ता.शिरूर,) यांच्या फिर्यादीनुसार शिक्रापूर पोलिसांनी लक्ष्मण गेनू विधाटे व अर्जुन रामभाऊ विधाटे (रा.केंदूर, ता.शिरूर) यांच्या विरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला.
