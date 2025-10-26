अहिल्यानगर मार्गावर वाहनांच्या रांगा
शिक्रापूर, ता.२६ : सकाळी नऊच्या पुढे साधारण ११.३० सुमारास पुणे-अहिल्यानगर मार्गावर कोरेगाव-भीमा, सणसवाडी आणि शिक्रापूर अशा तीन टप्प्यांवर वाहतूक कोंडी दररोज होते तशी रविवारी (ता. २६) झाली होती त्यामुळे मामार्गावर वाहनांच्या रांगा लागल्या होता.
शिक्रापूर पोलिसांकडून चौकात पोलिस तैनात केले होते खरे, पण उलट दिशेने जाणारी-येणारी वाहने ही बहुतांश स्थानिकांची असल्याने त्यांची अरेरावी आणि अर्निबंध ये-जा यामुळे वाहतूक कोंडी नियंत्रित करणेही कठीण जात होते. रस्त्यालगतच्या भागातच एसटी आणि खासगी बसेस उभ्या राहून प्रवाशांची भरती करीत प्रचंड मोठा अडथळा निर्माण करीत असल्याच्या कारणाने या चौकात चाकणच्या दिशेने रविवारी साडेनऊच्या सुमारास दोन किलोमीटरपर्यंत तर सणसवाडीच्या दिशेने अर्धा ते एक किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा गेल्या होत्या. या काळात कोरेगाव भीमा, सणसवाडी, कोंढापुरी, रांजणगाव, कारेगाव आदी भागातील औद्योगिक क्षेत्रात जाणाऱ्या वाहनांची संख्या मोठी असल्याने नियमित महामार्गावरील वाहतुकीत या अतिरिक्त वाहनांची भर पडली होती.
कारणे
औद्योगिक क्षेत्रातील मोठ्या बसेसची प्रचंड संख्या
सरकारी-खासगी शाळांची मोठी संख्या
उलट्या दिशेने येणाऱ्या वाहनांची मोठी संख्या
अवजड वाहनांच्या मोठ्या संख्येने चौकबंद स्थितीचे सातत्य
एसटी व खासगी बस थांबे नेमके चौकातच
उपाययोजना
उलट दिशेने येणाऱ्या वाहनांवर केवळ दंडात्मक कारवाई नाही तर थेट गुन्हे दाखल करणे गरजेचे
अवजड वाहनांसाठी रात्री १० ते सकाळी ७ ही नियमित वाहतूक वेळ निश्चित करणे
औद्योगिक कामाच्या वेळांमध्ये मोठा बदल केल्यास दिलासा मिळेल
एसटी बसेस आणि खासगी बसेससाठी दोन गावांपासून एक किलोमीटर अलीकडे बसथांबे केल्यास चौकातील अडथळाही संपून जाईल
तीनही चौकातील सिग्नल यंत्रणांचे स्वतंत्र नियोजन गरजेचे
या भागातील शाळांसाठीही काही वेळा निश्चित करणे गरजेचे
