केंदूर केंद्र बाजाराच्या दिवशी सुरळीत
शिक्रापूर : केंदूर (ता.शिरूर) प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सोमवारी (ता. ३) सकाळी साडेनऊच्या सुमारास रुग्णसंख्या जेमतेम असली तरी वैद्यकीय अधिकारी व इतर सहायक कर्मचारी वेळेत उपस्थित होते. अर्थात सोमवार हा केंदूरचा आठवडे बाजाराचा दिवस असल्याने वेळेची दक्षता प्रशासकीय पातळीवर पाळल्याची चर्चाही रुग्णांमध्ये होती.
केंदूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत पाबळ-केंदूर जिल्हा परिषद गटातील वढू बुद्रूक, वाजेवाडी, पिंपळे-जगताप ही गावे वगळता उर्वरित ११ गावे येतात. त्यामुळे या केंद्रांतर्गत सर्व आरोग्य विषयक सर्व्हेक्षण आणि लसीकरण तसेच गरोदर मातांची तपासणी, दक्षता व बाळंतपण, श्वान व सर्पदंश लसी आदी सुविधा इथून दिल्या जातात. सध्या येथे दोन वैद्यकीय अधिकारी निवासी असल्याने दररोजची बाह्य रुग्णसेवा तसेच आंतररुग्ण सेवा व्यवस्थित दिली जाते. मात्र, अधूनमधून येथील सेवेबद्दल ग्रामस्थांच्या तक्रारी असतातच. इथे दररोज सकाळी साडेनऊ वाजता रुग्णसेवेला सुरुवात होते. सोमवारी (ता.०३) सकाळी साडेनऊच्या सुमारास वैद्यकीय अधिकारी डॉ.आयेशा शेख या वेळेत उपस्थित होत्या तर त्यांच्यापुढे काही रुग्णांच्या रांगही निर्दशनास आली.
मी आणि माझ्यासोबत आणखी एक पुरुष वैद्यकीय अधिकारी येथे नियुक्त आहेत. निवासस्थाने आमच्या सह सर्व सहकारी कर्मचारी यांना चांगली दर्जाची असून अधिकारी-कर्मचारी म्हणून आमच्या कुठल्याही तक्रारी नाहीत. या रुग्णालयात महिन्याला ६ ते ७ प्रसूती होतात तर दररोजची बाह्यरुग्णसेवा १५० ते १०० रुग्ण या दरम्यान राहते. ग्रामस्थांचे चांगले सहकार्य असल्याने आमच्याकडून कमाल आरोग्य सेवा आम्ही देतो. औषधांचा पुरवठाही चांगला आहे.
- डॉ.आयेशा शेख, वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, केंदूर (ता.शिरूर)
5055
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.