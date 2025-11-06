पिंपळे खालसा येथे बछड्याला जीवदान
शिक्रापूर, ता. ६ ः पिंपळे खालसा (ता. शिरूर) येथील एका विहिरीत पडलेल्या बछड्याला बुधवारी (ता. ५) जीवदान देण्यात आले आहे.
येथील माऊली धुमाळ यांच्या विहिरीत बुधवारी रात्री दहाच्या सुमारास घुर घुर असा आवाज येत असल्याने शेजारील महेश धुमाळ, शुभम गाडेकर व आकाश धुमाळ यांनी बॅटरीच्या उजेडात विहिरीत डोकावले. यावेळी या विहिरीत बछडा पडल्याचे दिसले.
याबाबतची माहिती स्थानिकांनी लगेच शिक्रापूर पोलिसांसह वनपरिक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे यांना दिली. त्यांनी तत्काळ वनपरिमंडल अधिकारी गौरी हिंगणे, नियतक्षेत्र वनअधिकारी सोपान अनासुने, वन्यजीव बचाव पथकाचे शेरखान शेख, गणेश टिळेकर, शुभम वाघ, अमोल कुसाळकर, आपदा मित्र वैभव निकाळजे, महेश साबळे, राहुल गायकवाड यांच्यासह घटनास्थळी धाव घेत विहिरीत पडलेल्या बिबट्याच्या बछड्याला अथक प्रयत्नातून बाहेर काढले. हा बछडा नर जातीचा, अंदाजे सहा महिने वयाचा निष्पन्न झाला असून, लहान भक्षाच्या मागे धावताना तो विहिरीत पडला असल्याचा अंदाज वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
05065
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.