बिबट्याला पकडण्यासाठी शिक्रापूर परिसरात पिंजरा
शिक्रापूर, ता. २० : शिक्रापूर (ता. शिरूर) येथील कळमकर वस्ती, दिघे वस्ती व वाबळेवाडी परिसरात नागरिकांना वारंवार बिबट्याचे दर्शन होत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी वनविभागाकडे पिंजरा लावण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार
वनविभागाने या भागात तातडीने पिंजरा लावला आहे.
येथील परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्याचे दर्शन होत आहे. रात्री- अपरात्री या भागात बिबट्या कुठेही दिसत असून, या भागात अशा बिबट्यांची किमान संख्या आठ ते १० अशी असावी, अशी शक्यता ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत.
त्यामुळे ग्रामस्थांनी पिंजरा लावण्याची मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत वनपरिक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे यांनी वनपरिमंडळ अधिकारी गौरी हिंगणे, नियतक्षेत्र वनअधिकारी प्रमोद पाटील, रेक्स्यू पथकाचे अमोल कुसाळकर, शुभम वाघ यांना सूचना देऊन बिबट्याचा वावर असलेल्या ठिकाणी तातडीने पिंजरा लावण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार या भागात पिंजरा लावल्याची माहिती कळमकर यांनी दिली.
यावेळी नागरिकांनी शेतात एकटे जाऊ नये, रात्री बाहेर झोपू नये, मुलांना एकटे बाहेर कुठेही सोडू नये, शेतात काम करताना मोठा आवाज करावा आदी सूचना नियतक्षेत्र अधिकारी प्रमोद पाटील यांनी ग्रामस्थ, महिलांना केल्या. वनविभागाच्या या तातडीच्या कार्यवाहीबद्दल ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले.
