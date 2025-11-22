वाजेवाडीत शेताच्या बांधावरून बापलेकांना मारहाण
शिक्रापूर, ता. २२ : वाजेवाडी (ता. शिरूर येथील शेतीच्या बांधाच्या वादातून बाप लेकाला मारहाण करून बघून घेतो असे म्हणत धमकी दिली. या प्रकरणी शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात दाखल फिर्यादीनुसार महेश बाळू लोहोट, आदेश बाळू लोहोट, बाळू दत्तात्रेय लोहोट यांच्यासह एका अनोळखी व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती शिक्रापूर पोलिसांनी दिली.
वाजेवाडी येथील रमेश आणि बाळू यांच्यात वडिलोपार्जित शेत जमिनीच्या बांधाच्या कारणावरून काही दिवसांपासून वाद सुरू आहेत. बाळू यांच्या शेतात ट्रॅक्टरने नांगरणी सुरू असताना रमेश यांनी ट्रॅक्टर चालकाला बांधाच्या पूर्ण कडेने ट्रॅक्टर घालू नको असे म्हटले. यावर ट्रॅक्टर चालकाने बाळू यांचा मुलगा महेशला फोन करून रमेश काय बोलले ते सांगितले. यावर महेशने फोनवरच रमेश यांना शिवीगाळ केली. एवढ्यावरच तो थांबला नाही तर दुसऱ्या दिवशी रमेश घरी असताना बाळू, महेश, आदेश यांनी त्यांच्या घरासमोर येऊन त्यांना मारहाण केली.
रमेश यांचा मुलगा साहिल ही भांडणे सोडविण्यासाठी मध्ये पडला असता त्यालाही मारहाण करण्यात आली. यावेळी महेशने साहिलला ‘तू दूध घालायला आल्यावर बघून घेतो’ अशी धमकी देऊन सर्वजण ते आलेल्या चारचाकीमधून निघून गेले. याबाबत रमेश (वय ११, रा. लोहोट वस्ती, वाजेवाडी, ता. शिरुर) यांनी शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिल्याने महेश, आदेश, बाळू (सर्व सध्या रा. चंदननगर, पुणे, मूळ रा. वाजेवाडी, ता. शिरुर) यांच्यासह एका अनोळखी इसमावर गुन्हा दाखल केला आहे.