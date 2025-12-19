शिक्रापुरातील बलात्कारप्रकरणी कॅफेचालकावरही गुन्हा दाखल
शिक्रापूर, ता. १९ : येथील एका बलात्काराच्या गुन्ह्यात ज्या ठिकाणी गुन्हा घडला त्या कॅफेचा चालकावरही गुन्हा दाखल करत शिक्रापूर (ता. शिरूर) पोलिसांनी त्याला नुकतीच अटक केली. या पुढील काळात अशा गुन्ह्यांमध्ये हॉटेल, लॉज वा तत्सम जागा मालकांनाही जबाबदार धरून गुन्हे दाखल करण्याची भूमिका शिक्रापूर पोलिसांनी जाहीर केली आहे.
याबाबत शिक्रापूर पोलिसांनी सांगितले की, शिक्रापूर येथे एक महाविद्यालयीन युवती महाविद्यालयातून आपल्या घरी जात असताना अभिराज प्रमोद चव्हाण (रा. निमगाव म्हाळुंगी, ता. शिरूर) या युवकाने त्याच्या जवळील मोटारीमधून शिक्रापुरातीलच एका १९०६ नामक कॅफेमध्ये तिला नेले. तिथे या युवतीला त्याने, ‘तू माझ्याशी लग्न कर’ असे म्हणून तिच्या आई, वडील व भावाला जीवे मारण्याची धमकी देत त्याच कॅफेमध्ये युवतीवर बलात्कार केला. या घटनेनंतर पिडीत युवतीने तिच्याबाबत घडलेला संपूर्ण प्रकार आपल्या कुटुंबियांना सांगत शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी अभिराज याच्या विरुद्ध गुन्हा बलात्काराचा गुन्हा दाखल करत त्याला तत्काळ अटक केली.
दरम्यान, या गुन्ह्याचा तपास करत असताना ज्या कॅफेमध्ये सदर गुन्हा घडला, त्या कॅफेमध्ये कॅफेचालकाने कॅफेत येणाऱ्या मुलामुलींना स्वतंत्र व्यवस्था केल्याचे निष्पन्न झाले. सदर गुन्हा घडण्यासाठी परिस्थिती तयार करण्याच्या कॅफेमालकाच्या कृत्याला जबाबदार धरून शिक्रापूर पोलिसांनी कॅफे चालक मंगेश निवृत्ती काळोखे (रा. शिक्रापूर) याला सह आरोपी करीत त्याला अटक केली.
दरम्यान, या गुन्ह्यातील दोन्ही आरोपींना शिरूर न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने दोघांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक विजय मस्कर करीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.