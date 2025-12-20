जातेगावात विद्यार्थ्यांना दिसणारा बिबट्या जेरबंद
शिक्रापूर, ता. २० : दररोज तीन शाळांमधील विद्यार्थ्यांची ये-जा असणाऱ्या जातेगाव खुर्द (ता. शिरूर) येथील परिसरात बिबट्याच्या वावराने भयभीत असलेल्या विद्यार्थी-पालकांनी शनिवारी निःश्वास सोडला. कारण येथील मासळकर वस्तीत लावलेल्या पिंजऱ्यात बिबट्या जेरबंद झाला आहे.
जातेगाव बुद्रुक व जातेगाव खुर्द या दरम्यान तीन शाळांचा रस्ता ज्या मासळकर वस्तीतून जातो, त्या वस्तीतच वारंवार बिबट्याचे नागरिकांना आणि शालेय विद्यार्थ्यांना दर्शन होत असल्याने या भागात बिबट्याची पूर्ण दहशत होती. याबाबत शिरूर वनविभागाच्या वतीने लोकांच्या मागणीनुसार येथील मासळकर वस्ती येथे गणेश मासळकर यांच्या शेतात पिंजरा लावण्यात आला होता. शनिवारी (ता.२०) सकाळच्या सुमारास गणेश मासळकर हे शेतात गेले असताना त्यांना बिबट्याच्या पिंजऱ्यात बिबट्या अडकल्याचे निदर्शनास आले. या बाबतची माहिती शिरूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे यांना त्यांनी देताच वनपरिमंडळ अधिकारी गौरी हिंगणे, नियतक्षेत्र वनअधिकारी सोपान अनासूने, वन्यजीव बचाव पथकाचे शेरखान शेख, वैभव निकाळजे, राहुल गायकवाड, परमेश्वर दहीरे यांनी घटनास्थळी धाव घेत गणेश मासळकर, सुनील खैरे, गणेश तांबे, सीताराम मासळकर, विशाल मासळकर, महेश मासळकर, माऊली मासळकर, रूपेश मासळकर, अनिल मासळकर, गोरक्ष तांबे, दत्तात्रेय मासळकर, शुभम मासळकर, निखिल मासळकर, नवनाथ मासळकर आदींच्या उपस्थितीत बिबट्याला ताब्यात घेतले. यावेळी पिंजऱ्यात जेरबंद झालेला बिबट्या अंदाजे चार वर्षे वयाचा, पूर्ण वाढ झालेला आणि नर प्रवर्गातील असून या बिबट्याची रवानगी माणिकडोह (ता. जुन्नर) येथील बिबट निवारा केंद्रात करण्यात आले असल्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे यांनी सांगितले.
