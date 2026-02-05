पुणे
केंदूरच्या मारहाणप्रकरणी परस्परांविरोधात तक्रारी
शिक्रापूर, ता. ५ : केंदूर (ता. शिरूर) येथील शेताच्या वादातून झालेल्या माराहणप्रकरणी परस्परविरोधी तक्रारी दाखल केल्या आहेत.
याबाबत शिक्रापूर पोलिसांनी माहिती दिली की, संजना डेरे व भगवान डेरे या ज्येष्ठ नागरिक दांपत्याला त्यांच्याच भावकीतील कलावती डेरे, इंदूबाई डेरे व अंकुश डेरे यांनी मारहाण केली. याबद्दल या तिघांवर शिवीगाळ, दमदाटीचा गुन्हा दाखल आहे. याच प्रकरणात आता कलावती डेरे यांच्या शेतात खड्डे खोदल्याची विचारणा केली म्हणून भगवान भालचंद्र डेरे व त्यांचा मुलगा गणेश भगवान डेरे यांनी कलावती दादासाहेब डेरे या ज्येष्ठ महिलेस शिवीगाळ व दमदाटी करून जिवे मारण्याची धमकी दिली. या प्रकरणी शिक्रापूर पोलिसांनी भगवान व गणेश यांच्या विरोधात अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला आहे. अधिक तपास पोलिस हवालदार संतोष शेळके करीत आहेत.