भाच्याकडून मामांना वरूडे येथे मारहाण
शिक्रापूर, ता. ११ ः वरूडे (ता. शिरूर) येथे वडिलांच्या वर्ष श्राद्ध कार्यक्रमासाठी घरासमोरील साफसफाई करत असताना कार्यक्रमासाठी आलेल्या आपल्या दोन मामांना भाच्याने मारहाण केल्याची घटना घडली. शिक्रापूर पोलिसांनी भाचा विकास तुळशीराम चव्हाण याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्याची माहिती दिली.
याबाबत शिक्रापूर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येथील सुनील फंड यांच्या वडिलांचे वर्ष श्राद्ध असल्याने सुनील फंड व पांडुरंग फंड हे दोघे भाऊ आपल्याच घरासमोरील पटांगण जेसीबीच्या साहाय्याने साफ करत होते. यावेळी त्यांचा भाचा विकास चव्हाण तिथे आला व त्याने थेट सुनील व पांडुरंग फंड या आपल्याच मामांना शिवीगाळ, दमदाटी करायला सुरुवात केली. तुम्ही जी जागा साफ करताय ती जागा तुमची नाही, असे म्हणून त्याने शिवीगाळ सुरू केली. दरम्यान, सुनील यांनी विकासला समजून सांगत, तू शिवीगाळ करू नकोस, असे म्हणताच त्याने तेथील दगडी उचलून पांडुरंग व सुनील या दोघांना मारायला सुरुवात केली. या घटनेत दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. मारहाण करताना विकास याने तुम्ही जर आजचा प्रकार पोलिसांना कळविला तर तुमच्याकडे बघून घेतो, अशी धमकीही दिली. घडलेल्या प्रकाराबाबत सुनील सोनबा फंड (वय ५२, रा. वरूडे, ता. शिरूर) यांनी शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिल्याने पोलिसांनी विकास तुळशीराम चव्हाण (रा. वरूडे, ता. शिरूर) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
