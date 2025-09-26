अतिक्रमण काढलं, पण रस्ता कधी होणार रुंद?
कुरुळी, ता. २६ ः चाकण एमआयडीसी (ता. खेड) परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रशासनाने दोन महिन्यांपूर्वी रस्ते रुंदीकरणाचा निर्णय घेतला. युद्धपातळीवर अतिक्रमण काढण्याची कारवाई झाली, नागरिकांनीही स्वखुशीने कच्ची- पक्की बांधकामे हटवून प्रशासनाला साथ दिली. मात्र, त्यानंतर रस्त्यालगत पडलेला राडारोडा, खोल खड्डे आणि अपूर्ण काम पाहून नागरिक संतप्त झाले आहेत. त्यामुळे, साहेब... अतिक्रमण काढलं, पण रस्ता कधी रुंद होणार? असा थेट सवाल कामगारांसह स्थानिक नागरिक उपस्थित करत आहेत.
एनएचआयने, पीएमआरडीएने अनेक अतिक्रमणे हटविली. मात्र, अजूनही राडारोडा आणि उखडलेली जमीन तशीच असल्याने रस्त्यांचा उपयोग होत नाही. आगामी १०० दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. कुरुळी परिसरातील अतिक्रमणे हटवूनही रस्ता काम सुरू झाले नसल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. रस्त्याअभावी विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
पुणे - नाशिक राष्ट्रीय मार्गावरील अतिक्रमणे हटविली. बंद असलेली रस्ताकामे हाती घेतली, पण मुख्य रस्त्याचे रुंदीकरण सुरू झाले नाही. प्रशासनाचा उत्साह कमी झाला का? असा संशय नागरिक व्यक्त करत आहेत.
निवडणुकांआधी काम सुरू करा
पुणे- नाशिक राष्ट्रीय मार्गावरील शेकडो अतिक्रमणे नागरिकांनी स्वतःहून काढली. पीएमआरडीएने १५०हून अधिक अतिक्रमणे हटविली. मात्र, अजूनही राडारोडा तसाच असल्याने रस्त्यांचा उपयोग होत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्याआधी रस्ता रुंदीकरण तातडीने सुरू करावे, अशी मागणी होत आहे.
ग्रामस्थांनी स्वतःहून अतिक्रमणे हटवून प्रशासनाला साथ दिली. पण, प्रत्यक्षात काम सुरू झालेले नाही. मोबदला आणि ताबा प्रक्रियेतील विलंब न करता प्रशासनाने लवकरात लवकर रस्ते तयार करावे.
- सागर मुऱ्हे, संचालक, खेड तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समिती
