कुरुळी रस्त्यावरील ओढ्यात घसरला ट्रक
कुरुळी, ता. २६ ः कुरुळी- निघोजे (ता. खेड) रस्त्यावर कुरुळी गावठाण येथे कंपनीचा मालवाहतूक ट्रक ओढ्यात घसरला. गेल्या अनेक दिवसांपासून ग्रामपंचायत, ग्रामस्थ, नागरिकांनी एमआयडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडे लेखी पत्र व्यवहार करू देखील निगरगट्ट अधिकारी लक्ष देत नसल्याने या मार्गावर अनेक अपघात होत आहेत. त्वरित येथील ओढ्याच्या पुलाची व रस्त्याची दुरुस्ती करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
गेल्या पाच वर्षांपासून दोन किमी अंतर असलेल्या पुणे- नाशिक महामार्ग ते एमआयडीसी परिसरातील वर्दळीच्या रस्त्याचे काम सुरू आहे. या रस्त्यावर बांधलेल्या साकवा पुलाच्या भरावाचे काम अर्धवट सोडले आहे. दोन्ही बाजूला असणाऱ्या साइडपट्ट्या खचल्या असून, पायी चालणे अवघड झाले आहे.
कुरुळी- निघोजे रस्त्याची चाळण झाली असून, दररोज छोटे- मोठे अपघात घडत आहे. यापुढे या रस्त्यावर अपघात झाल्यास संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा.
- रमेश बागडे,
कुरुळी निघोजे रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली असून, गेली अनेक दिवस या रस्त्याची दुरुस्ती व्हावी, अशी मागणी वारंवार केली आहे. तरी देखील या मागणीकडे प्रशासन काणाडोळा कारत आहे. याकडे कोणीही लक्ष देणार नसेल, तर आम्हाला आंदोलन उभे करणे गरजेचे आहे.
-अजित गायकवाड, सामाजिक कार्यकर्ते
