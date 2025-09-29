नवसाला पावणारी खालुंब्रेची जोपाईदेवी
कुरुळी, ता. २९ : खालुंब्रे (ता. खेड) येथील तळेगाव-चाकण स्त्यालगत असलेले जोपादेवी मंदिर भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. प्राचीन आणि ऐतिहासिक देवस्थान वैष्णवी देवी. तीन पीठापैकी तिचे प्रतिरुप जोपाईदेवी मंदिर असून नवरात्रोत्सव काळामध्ये पारंपरिक पद्धतीने विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजन केले आहेत.
हजारो वर्षांपूर्वीची प्राचीन मूर्ती असलेले जोपाईदेवी मंदिर असून ग्रामस्थांनी मंदिर परिसर सुशोभित केला आहे. या ठिकाणी एका पुणेकरांच्या श्रद्धेचे केंद्र मानलेले ठिकाण आहे. ही देवी भाविकांच्या मनोकामना पूर्ण करणारी आहे. या मंदिरात नऊ दिवस खालुंब्रे ग्रामस्थ प्रत्येक घरातून एक व्यक्ती या मंदिरासाठी सेवा म्हणून नऊ दिवस मंदिरात राहून प्रथा परंपरेनुसार पूजा आरती करतात. नवरात्रोत्सव विसर्जन झाल्यानंतर घरी येतात असा नियम आहे.
जोपादेवी मंदिरात पहाटे ४ ते ६ काकडा आरती, ६ ते ७ महाअभिषेक, ७ नंतर आरती, ९ ते १२ श्री दुर्गा सप्तशती पठण व भजन, दुपारी १ ते ४ अन्नदान, सायंकाळी ५ ते ६ हरिपाठ, ७ ते ८ प्रवचन, रात्री ८ ते १० अन्नदान त्यानंतर १० नंतर रात्री हरिजागर, तीर्थ क्षेत्र खालुंब्रे येथील महिला भजन स्पर्धेचे आयोजन केले आहे.
राज्यातील कानाकोपऱ्यातून जोपादेवीच्या दर्शनाला भाविक येतात. नवसाला पावणाऱ्या मंदिर ठिकाणी आपले नवस मनात करून जातात. त्यानंतर त्यांची मनोकामना पूर्ण झाल्यानंतर नवस फेडण्यासाठी जोपाईदेवी येताना मंदिरात एक समई दिली जाते. त्या समईमध्ये तेल घालून नऊ दिवस अखंडपणे दिवा लावला जातो.
खालुंब्रे ग्रामस्थांनी भाविक भक्तांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून जोपाईदेवी मंदिरात परिसर सुशोभित, स्वच्छ, सुंदर केला आहे. या ठिकाणी निसर्गाच्या सानिध्यात वसलेले मंदिर आहे. दरवर्षीप्रमाणे सर्व ग्रामस्थासह पारंपरिक पद्धतीने गुढीपाडवा अगोदरच्या दिवशी यात्रा उत्सव साजरा केला जातो. या ठिकाणी बैलगाडा शर्यत, कुस्ती स्पर्धा, यात्रा उत्सव काळात व नवरात्रोसव काळात या मंदिराचा जीर्णोद्धार रंगरंगोटी काम अन्नदान विविध भक्तांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम सर्व ग्रामस्थ मंडळ सर्व सहकार्य असते. या मंदिराचे पुजारी रूपेश शिंदे, राजेश शिंदे, जयश्री शिंदे, जयंत शिंदे सेवा करतात.
खालुंब्रे गावातील सर्व ग्रामस्थ प्रथा परंपरेनुसार पूजा, आरती करण्याची सेवा प्रति कुटुंबातील सदस्य करत असून दर्शनाला आलेल्या भक्त भाविकांसाठी म्हाप्रसादाची सेवा करत आहेत.
- गणेश बोत्रे, ग्रामस्थ
