दक्षिण महाळुंगे पोलिस ठाणेच हवे
कुरुळी, ता. १८ : खेड तालुक्याच्या दक्षिण भागातील महाळुंगे, खराबवाडी परिसरातील ग्रामस्थांचा दक्षिण महाळुंगे पोलिस ठाण्यामध्ये समाविष्ट होण्यासाठी निर्धार केला आहे. दक्षिण महाळुंगेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय ढमाळे यांना निवेदनाद्वारे आपल्या व गावच्या भौगोलिक परिस्थितीची माहिती व परिसरातील ग्रामस्थांच्या भावना सांगितल्या. तसेच वरिष्ठ पातळीवर आपणाकडून पाठपुरावा करण्यात यावा, अशी मागणी केली.
या वेळी महाळुंगे, खराबवाडी, खालुंब्रे, कुरुळी या तिन्ही गावांचे आजी-माजी पदाधिकारी, ग्रामस्थ, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे इच्छुक उमेदवार, आजी-माजी ग्रामपंचायत पदाधिकारी आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती चंद्रकांत इंगवले म्हणाले की, दक्षिण महाळुंगे पोलिस ठाणे व उत्तर महाळुंगे पोलिस ठाणे याची अचानक माहिती मिळाली आणि आमच्या गावाचे दोन भागांत विभागणी केली आहे. ‘काखेत कळसा आणि गावाला वळसा’ असे म्हणण्याची वेळ आमच्यावर आली आहे. रस्त्याच्या पलीकडे दिसणारे पोलिस ठाणे मदतीसाठी हद्दीत नसल्यामुळे जाता येणार नसल्याने ग्रामस्थांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे शासकीय पातळीवर मुंबई गृह विभाग, पिंपरी चिंचवड आयुक्तालयाने परस्पर गावची भौगोलिक परिस्थिती, ज्येष्ठ नागरिक आणि ग्रामस्थ यांना विश्वासात न घेता पोलिस ठाण्याच्या हद्दीचा घाट मांडला आहे तो आम्हाला मान्य नाही. आम्हाला विश्वासात घ्या. गावची भौगोलिक परिस्थिती पहा आणि मग निर्णय घ्या. मायबाप शासनाला विनंती आहे.
उत्तर महाळुंगे व दक्षिण महाळुंगे पोलिस ठाण्यांअंतर्गत येणाऱ्या महाळुंगे, खराबवाडी ग्रामस्थांनी पोलिस ठाण्याच्या हद्द निश्चितीमध्ये आमचे गाव एकच पोलिस ठाण्यात घ्या, अशा प्रकारचे निवेदन दिले आहे. या गावांची भौगोलिक परिस्थिती सांगितली आहे. त्यांच्या मागणीचे निवेदन वरिष्ठ कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडे रवाना करणार आहे.
- संजय ढमाळे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, दक्षिण महाळुंगे पोलिस ठाणे
