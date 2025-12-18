मोईतील फलकेवस्तीत बिबट्याचे दर्शन
कुरुळी, ता. १८ : खेड तालुक्याच्या दक्षिण भागातील मोई गावातील फलकेवस्ती भागात बिबट्याचे दर्शन झाल्याची माहिती समोर आली आहे. नागरिकांना वनविभागाने सतर्क राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. बिबट्या रात्रीच्या वेळी जास्त सक्रिय असल्याने विशेष काळजी घेणे गरजेचे असल्याचे वनविभागाने सांगितले.
वनविभागाने सुचवलेले सावधगिरीचे उपाय; रात्री एकट्याने बाहेर पडणे टाळावे, पाळीव प्राण्यांना बंदिस्त आणि सुरक्षित जागी ठेवा, रात्री दरवाजे व्यवस्थित बंद करा, अंगणात किंवा घराबाहेर उघड्यावर झोपणे टाळा, लहान मुलांना आणि वृद्धांना रात्री एकटे सोडू नका, एकटे पायी फिरताना जवळ टॉर्च, काठी बाळगा आणि मोठ्याने संगीत चालवा, घर आणि परिसराची काळजी घरापासून थोड्या अंतरावर पीक लावा, घराजवळ रात्री मोठी दिवे लावा, घराभोवती झाडे झुडपे असल्यास तो परिसर स्वच्छ ठेवा, घरातील कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करा; अन्यथा भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढून बिबट्या आकर्षित होईल. बिबट्या दिसल्यास, अचानक बिबट्याजवळ दिसल्यास शांत राहा, त्याला त्याच्या मार्गाने जाऊ द्या. डिवचण्याचा किंवा हल्ला करण्याचा प्रयत्न करू नका, तत्काळ वनविभागाला कळवा. तसेच नागरिकांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन केले आहे.
फलकेवस्ती इथून माहिती मिळाल्यावर वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांना बोलावले बिबट्याची खातरजमा करण्यासाठी त्याची पावले पाहिली दोन दिवसांमध्ये वन विभाग पिंजरे लावणार असल्याचे वनविभाग कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. तसेच ग्रामस्थांनी रात्रीच्या वेळी फिरताना काळजी घ्यावी.
- सचिन येळवंडे, माजी उपसरपंच, मोई
