कुरुळीत सर्वपक्षीय कार्यकर्ते गहिवरले
कुरुळी, ता. ३१ : राजकारणात निर्णायक नेतृत्व म्हणून ओळख असलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी कुरुळी (ता. खेड) येथे सर्वपक्षीय शोकसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. राजकीय, सामाजिक, सहकारी क्षेत्रातील मान्यवरांनी दादांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली. यावेळी सर्वपक्षीय कार्यकर्ते गहिवरले.
ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत सभागृहात शोक सभेवेळी प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर दुःखाच्या भावना दिसून येत होत्या. सर्वसामान्यांशी नाळ असलेला आणि जनतेशी नाते जपणारा नेता गमावल्याचे दुःख उपस्थितांनी व्यक्त केले. सिंचन प्रकल्प, सहकारी संस्था, शिक्षण व्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांमध्ये भर दिलेले योगदान यांची कुजबूज उपस्थितांमध्ये सुरू होती. अजित पवार म्हणजे कामाचा आणि शब्दाचा पक्का माणूस असल्याने त्यांच्या अचानक जाण्याने संपूर्ण महाराष्ट्राचे कधीही भरून न येणारे नुकसान असल्याचे मत ग्रामस्थांमधून व्यक्त झाले.
कुरुळी परिसरात दोन दिवसांपासून शोक व्यक्त केला जात आहे. कोरोना संकटानंतर प्रथमच अजित दादांच्या जाण्याने परिसरातील जनजीवन विस्कळित झाले. व्यापाऱ्यांनी गुरुवारी (ता. २८) आपली दुकाने बंद ठेवत पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली. याप्रसंगी माजी जिल्हा परिषद सदस्य, सरपंच, उपसरपंच, सामाजिक कार्यकर्ते, सर्व पक्षीय पदाधिकारी, ग्रामस्थ उपस्थित होते.
