ई-पीक पाहणी केल्यानंतरच होणार खरेदी
काटेवाडी, ता. २८ : केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आधारभूत किंमतीने हंगाम २०२५-२६ मध्ये राज्यात मूग, उडीद, सोयाबीन आणि तूर यासारख्या कडधान्य व तेलबियांची खरेदी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून पणन महासंघामार्फत केली जाणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांची ई-पीक पाहणी पूर्ण करून ७/१२ उताऱ्यावर नोंद करणे बंधनकारक आहे. ही खरेदी प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन, पारदर्शक आणि कार्यक्षम पद्धतीने राबवली जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हा पणन कार्यालयातर्फे देण्यात आली.
जिल्हा पणन कार्यालयाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सर्व शेतकऱ्यांना वेळेत ई-पीक पाहणी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत योजनेचा लाभ घेता येईल. ई-पीक पाहणी ही शेतकऱ्यांच्या पिकांचे क्षेत्र, प्रकार आणि उत्पादनाची नोंद ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे. यामुळे खरेदी प्रक्रियेत कोणताही गोंधळ टाळता येईल आणि शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल. ई-पीक पाहणी पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना खरेदी प्रक्रियेत प्राधान्य दिले जाईल. ऑनलाइन प्रणालीमुळे पेमेंट थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल, यामुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप कमी होईल. शेतकऱ्यांनी खरेदी प्रक्रियेसाठी नाफेड किंवा एनसीसीएफच्या अधिकृत केंद्रांशी संपर्क साधावा.
शेतकरी अधिक माहितीसाठी जिल्हा पणन कार्यालय, तसेच, आधारभूत किंमतीबाबत तपशील https://agricoop.nic.in/ येथे उपलब्ध आहे.
अशी करा ई-पीक पाहणी
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाच्या माहितीनुसार, शेतकरी आपल्या पिकांची नोंद https://epikpani.gov.in/ या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा स्थानिक तलाठी कार्यालयातून करू शकतात. यासाठी शेतकऱ्यांना आधार कार्ड, ७/१२ उतारा आणि बँक खाते तपशील यासारख्या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. राज्य शासनाने यंदा ई-पीक पाहणीची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ठेवली आहे.
कडधान्य आणि तेलबियांचा
आधारभूत किंमत (MSP) २०२५-२६ (प्रतिक्विंटल-रुपयांत)
पिकाचे नाव........ २०२५-२६........वाढ (प्रति क्विंटल )
मूग.................८,७६८.............८६
उडीद...............७,८००..............४००
सोयाबीन..............५,३२८.............४३६
तूर................८,०००...............४५०
