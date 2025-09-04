नमो शेतकरी महासन्मानसाठी १९३२ कोटी मंजूर
काटेवाडी, ता. ४ : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणाऱ्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या सातव्या हप्त्यासाठी राज्य सरकारने १९३२.७२ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. एप्रिल ते जुलाई २०२५ या कालावधीसाठी हा हप्ता पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार असून, केंद्राच्या पीएम किसान योजनेच्या २०व्या हप्त्याच्या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा केली आहे. यामुळे लाखो शेतकरी कुटुंबांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये मिळतात. त्यात राज्य सरकारने आणखी सहा हजार रुपयांची भर घालून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू केली आहे. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात ही योजना जाहीर झाली असून, आतापर्यंत सहा हप्ते शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले आहेत. केंद्राने अलीकडेच २ ऑगस्ट २०२५ रोजी पीएम किसानचा २०वा हप्ता दिला. त्यानंतर कृषी आयुक्तालयाने सातव्या हप्त्यासाठी निधीची मागणी केली, त्यामध्ये पीएफएमएस रजिस्ट्रेशन प्रलंबित आणि आधार डीसीडेड लाभार्थ्यांचाही समावेश आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी आयुक्तालयाकडून विशेष बचत खाते उघडण्यात आले आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार, हा निधी पीक संवर्धनाच्या २४०१ या लेखाशीर्षाखालील तरतुदीतून भागवला जाईल. कृषी आयुक्तांना निधी वितरणाची जबाबदारी देण्यात आली असून, प्रत्येक हप्त्यानंतर बँक खात्यातील शिल्लक रक्कम आणि व्याज शासनाकडे जमा करण्याचे निर्देश आहेत. तसेच, निधीचा योग्य उपयोग झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. कृषी आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, हा हप्ता पात्र लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.
