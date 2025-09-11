बारामतीत एक दिवसाआड पाणीपुरवठा
काटेवाडी, ता. ११ ः नीरा डावा कालव्यातील पाण्याचा प्रवाह बंद झाल्याने आणि उपलब्ध पाण्याचा साठा मर्यादित असल्याने बारामती नगर परिषदेने शुक्रवार (ता. १२) आणि शनिवार (ता. १३) शहरातील विविध भागांत पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नागरिकांना पाणी काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन नगर परिषदेने केले आहे.
नीरा डावा कालव्यातील प्रवाह पुन्हा सुरू होईपर्यंत एक दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जाईल. नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करून सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्याधिकारी पंकज भुसे यांनी केले आहे.
शुक्रवारी (ता. १२) पाणी बंद असलेले भाग :
म्हाडा कॉलनी, मुजावर वाडा, देवळे इस्टेट, पानगल्ली, समर्थनगर, आमराई, सिद्धार्थनगर, विठ्ठलनगर, सुहासनगर, चंद्रमणीनगर, वडार सोसायटी, कोअर हाऊस, इंदापूर रोड, एसटी स्थानक परिसर, सटवाजीनगर, जवाहरनगर, पोस्ट रस्ता, हंबीर बोळ, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, सिनेमा रस्ता, विजयनगर, साईगणेशनगर, आकल्पित सोसायटी, अशोकनगर, आनंदनगर, मयुरेश्वर सदनिका, भिगवण रस्ता, वसंतनगर, अवधूतनगर, व्हील कॉलनी, तपोवन कॉलनी, विवेकानंदनगर, अवचट इस्टेट, ख्रिश्चन कॉलनी, महादेव मळा, सद्गुरूनगर, पतंगशाहनगर, मेडद रस्ता, क्षत्रियनगर, श्रावण गल्ली, कोष्टी गल्ली, तांदूळवाडी वेस, चौक सिद्धेश्वर गल्ली, मारवाड महावीर पथ, बुरूड गल्ली, नेवसे रस्ता, सुभाष चौक, कसबा गल्ली, कचेरी रस्ता.
शनिवारी (ता. १३) पाणी बंद असलेले भाग
संपूर्ण कसबा, फलटण रस्ता, रेणुकानगर, मुल्ला वस्ती, शिक्षक सोसायटी, लक्ष्मीनारायण नगर, माळेगाव रस्ता, हनुमान नगर, माळेगाव कॉलनी, सातव वस्ती, शिवाजी नगर, जामदार रस्ता, कारभारी नगर, सावतामाळीनगर, श्रीरामनगर, चांदणी चौक, सुतारनेट, शाळा क्रमांक २ परिसर, पंचशील नगर, साठेनगर, जगताप मळा, जुना मोरगाव रस्ता, खंडोबानगर, नवीन मोरगाव रस्ता (संपूर्ण).
