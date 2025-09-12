बारामतीत पिवळ्या मुगाला उच्चांकी दर
काटेवाडी, ता. १२ : बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीत गुरुवारी (ता. ११) एकूण २०७०.७० क्विंटल धान्याची आवक झाली. यामध्ये बाजरीची सर्वाधिक ३९७ क्विंटल आवक नोंदवली गेली, तर पिवळ्या मुगाला सर्वात जास्त किमान आठ हजार ते कमाल १२,१०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला.
बाजारात बाजरी- हायब्रीड (३९७ क्विंटल), उडीद- काळा (४९१ क्विंटल), बाजरी- महिको (२६५ क्विंटल), गहू- लोकवन (२५२ क्विंटल), गहू- २१८९ (१६८ क्विंटल), गूळ- बॉक्स (१५९ क्विंटल) आणि ज्वारी- हायब्रीड (१०२ क्विंटल) अशी १०० क्विंटलपेक्षा जास्त आवक नोंदवली गेली. मागील महिन्याच्या तुलनेत एकूण आवक ४०.९ टक्क्यांनी वाढली असली, तरी मूग- हिरवा दर ३८. ८ टक्क्यांनी घसरले. हरभरा- पांढरा च्या कमाल दरात ३८.५ टक्क्यांची वाढ दिसली. उडीद- काळा किमान दरात १८ टक्क्यांची घसरण, तर कमाल दरात ६.७ टक्के वाढ झाली. गूळ- बॉक्सच्या दरात ११ टक्के घसरण दिसली, तर ज्वारी- हायब्रीडच्या कमाल दरात ५.३ टक्के वाढ झाली. हरभरा- गरडा आणि जाडा या प्रकारांच्या दरात नऊ - दहा टक्के घसरण झाली. खरीप हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात मागणी-पुरवठ्याच्या बदलांमुळे असे चढ-उतार दिसत आहेत.
बाजारभाव (प्रति क्विंटल) :
उडीद- काळा : किमान ५,००० - कमाल ७,१५०
खपली-लोकल : किमान ४,५०० - कमाल ४,५००
खपली- गहू : किमान ६,००० - कमाल ७,२००
गहू- २१८९ : किमान २,६०० - कमाल ३,००१
गहू- लोकवन : किमान २,००० - कमाल २,७५१
गूळ- खडे : किमान ४,१०० - कमाल ४,१००
गूळ - बॉक्स : किमान ४,२०० - कमाल ४,४५०
घेवडा : किमान ४,००० - कमाल ६,०००
ज्वारी- गावरान : किमान २,७०० - कमाल ३,८०१
ज्वारी- हायब्रीड : किमान २,१०० - कमाल ३,०००
तूर- तांबडी : किमान ४,००० - कमाल ५,७५१
बाजरी- महिको : किमान २,५०० - कमाल २,९०१
बाजरी- हायब्रीड: किमान २,००० - कमाल २,७००
मका- तांबडी : किमान २,१०० - कमाल २,४५०
मूग- छिलका : किमान १,५०० - कमाल १,५००
मूग- पिवळा : किमान ८,००० - कमाल १२,१००
मूग- हिरवा : किमान ५,५०० - कमाल ७,९००
साळ- तांदूळ : किमान २,००० - कमाल २,०००
हरभरा- गरडा : किमान ४,६०० - कमाल ५,३००
हरभरा- जाडा : किमान ५,००० - कमाल ५,७००
हरभरा- पांढरा : किमान ९,००० - कमाल ९,०००.
