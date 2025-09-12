बारामतीत पिवळ्या मुगाला उच्चांकी दर

बाजारभाव (प्रति क्विंटल) :

उडीद- काळा : किमान ५,००० - कमाल ७,१५०

खपली-लोकल : किमान ४,५०० - कमाल ४,५००

खपली- गहू : किमान ६,००० - कमाल ७,२००

गहू- २१८९ : किमान २,६०० - कमाल ३,००१

गहू- लोकवन : किमान २,००० - कमाल २,७५१

गूळ- खडे : किमान ४,१०० - कमाल ४,१००

गूळ - बॉक्स : किमान ४,२०० - कमाल ४,४५०

घेवडा : किमान ४,००० - कमाल ६,०००

ज्वारी- गावरान : किमान २,७०० - कमाल ३,८०१

ज्वारी- हायब्रीड : किमान २,१०० - कमाल ३,०००

तूर- तांबडी : किमान ४,००० - कमाल ५,७५१

बाजरी- महिको : किमान २,५०० - कमाल २,९०१

बाजरी- हायब्रीड: किमान २,००० - कमाल २,७००

मका- तांबडी : किमान २,१०० - कमाल २,४५०

मूग- छिलका : किमान १,५०० - कमाल १,५००

मूग- पिवळा : किमान ८,००० - कमाल १२,१००

मूग- हिरवा : किमान ५,५०० - कमाल ७,९००

साळ- तांदूळ : किमान २,००० - कमाल २,०००

हरभरा- गरडा : किमान ४,६०० - कमाल ५,३००

हरभरा- जाडा : किमान ५,००० - कमाल ५,७००

हरभरा- पांढरा : किमान ९,००० - कमाल ९,०००.