बारामतीत धनगर आरक्षणाची ठिणगी
काटेवाडी, ता. १४ : बारामतीत धनगर समाजाची एसटी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. धनगर आरक्षण कृती समितीने रविवारी (ता. १४) बैठकीत या मागणीसाठी सरकारवर दबाव आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला. यावेळी २०१४ प्रमाणे राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याची घोषणा करताना, प्रथम मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्याचे ठरवले. जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर "ना भूतो ना भविष्यति असे भव्य आंदोलन उभे करण्याचा इशारा देण्यात आला.या बैठकीमुळे बारामतीत धनगर आरक्षणाची ठिणगी पुन्हा पेटल्याचे बोलले जात आहे.
अनेक वर्षांपासून आम्हाला आरक्षणापासून वंचित ठेवले गेले आहे. इतर राज्यांमध्ये धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती दर्जा मिळाला आहे, तर महाराष्ट्रात का नाही?असे धनगर समाजाचे नेते विश्वास देवकाते पाटील यांनी या आंदोलनात समाजातील सर्व घटकांना सहभागी होण्याचे आवाहन केले. "सरकार जोपर्यंत एस टी प्रवर्गातून आरक्षण देत नाही, तोपर्यंत आमचे आंदोलन थांबणार नाही. असे ते म्हणाले. बैठकीस धनगर आरक्षण कृती समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. धनगर समाजाची ही मागणी दशकांपासून प्रलंबित आहे. २०१४ मध्ये बारामतीमध्ये उमटलेल्या तीव्र आंदोलनाने हा मुद्दा राज्यभर गाजला होता. आता मराठा, ओबीसी आरक्षणाच्या वादानंतर धनगर आरक्षणाचा मुद्दा तापू लागल्याने राजकीय वर्तुळातही यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
आंदोलक आज अटक करून घेणार
बारामती हे धनगर समाजाच्या आरक्षण लढ्याचे केंद्र बिंदू राहिले आहे. गेल्या काही दिवसांत ओबीसी आरक्षणासाठी निघालेल्या मोर्चात पोलिस कारवाई होऊन आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाले. दरम्यान, सोमवारी (ता. १५) आंदोलक स्वतः पोलिस ठाण्यात जाऊन अटक होण्याची मागणी करणार आहेत. या तणावपूर्ण वातावरणात धनगर समाजाने एसटी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी पुन्हा हातात घेतली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.