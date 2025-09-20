बारामतीतील आश्रमशाळांमध्ये लसीची मोहीम

काटेवाडी, ता. २० : बारामती तालुक्यातील वाघळवाडी आणि मुर्टी ठिकाणच्या आश्रमशाळांमधील ५ ते १५ वर्षे वयोगटातील सुमारे ५५० विद्यार्थ्यांना गोवर-रुबेला लसीची अतिरिक्त मात्रा देण्यात येणार आहे. ही मोहीम बुधवारी (ता. २४) राबवली जाईल, अशी माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. मनोज खोमणे यांनी दिली. राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये गोवरचा उद्रेक लक्षात घेता ही अतिरिक्त मोहीम आरोग्य विभागाच्या वतीने सुरू करण्यात आली आहे.
राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये आश्रमशाळांमध्ये गोवरचा उद्रेक झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने १५ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत गोवर-रुबेला लसीकरण मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व अनुदानित आणि विनाअनुदानित आश्रमशाळांमधील ५ ते १५ वर्षे वयोगटातील बालकांना लसीची एक अतिरिक्त मात्रा देण्यात येईल. याबाबतच्या सूचना संचालक आरोग्य सेवा डॉ. विजय कदगाड यांनी सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना दिल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार डिसेंबर २०२६ पर्यंत गोवर-रुबेला निर्मूलनासाठी ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लसीकरण, नॉन-मिझल्स-नॉन-रुबेला डिस्कार्ड रेट प्रति लाख २ पेक्षा जास्त आणि ड्रॉपआऊट रेट शून्य करणे आवश्यक आहे. एकही बालक लसीकरणापासून वंचित राहू नये यासाठी काळजी घेण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.
मोहिमेचे धोरण आणि नियोजन
गोवर हा विषाणूजन्य साथीचा आजार असून त्यामुळे अतिसार, कानाचे संक्रमण, निमोनिया आणि मेंदूज्वर यांसारख्या गुंतागुंती उद्भवतात. बहुतेक मृत्यू या गुंतागुंतींमुळेच होतात. रुबेला संसर्ग गर्भवती महिलांना होऊन नवजात बालकांमध्ये काँजेनिटल रुबेला सिंड्रोम (सीआरएस) होऊ शकतो, ज्यामुळे गर्भपात किंवा अपंगत्व येऊ शकते. या आजारांवर विशिष्ट उपचार नसले तरी लसीकरणाने रोखता येऊ शकते. सामान्यतः पहिली मात्रा ९ ते १२ महिन्यांत आणि दुसरी १६ ते २४ महिन्यांत दिली जाते. मात्र, उद्रेकामुळे आता अतिरिक्त मात्रा देण्यात येत आहे. इंजेक्शन लोडनुसार (१५० प्रति टीम प्रति दिवस) नियोजन करावे. प्रत्येक टीममध्ये ६ सदस्य - समुदाय आरोग्य अधिकारी, लस टोचक, आरोग्य सहाय्यक, अंगणवाडी कार्यकर्ती, आशा आणि स्वयंसेवी असतील. केवळ प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती या मोहिमेत केली आहे.
