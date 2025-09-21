जळोची उपबाजारात शेवग्याला चांगले भाव
काटेवाडी, ता. २१ : बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जळोची उपबाजारात रविवारी (ता. २१) तरकारी मालाची आवक वाढली आहे. लिलाव बाजारात शेवग्याचे सरासरी दर ७,००० वरून ८,००० वर गेले असून, सुमारे १४ टक्के वाढ झाली आहे. या वाढीमुळे शेवगा उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. मात्र, टोमॅटो, भेंडी, वांगे यांसारख्या इतर भाज्यांचे दर घसरले आहेत.
पितृ पंधरावड्यानंतर आता नवरात्र उत्सव सुरू झाला आहे. बटाटे, टोमॅटो, दुधी, भेंडी, वांगे, शेवगा, फ्लॉवर, गाजर, कोथिंबीर, मेथी यांसारख्या भाज्यांची खरेदी या काळात वाढते. त्यामुळे या भाज्यांची मागणी वाढली आहे. बाजारात रविवारी एकूण १,१५६.२० क्विंटल आवक झाली असून, ती मागील दिवसांच्या तुलनेत वाढली आहे. सर्वाधिक ३८० क्विंटल आवक बटाट्याची असून, लसणाची १४० क्विंटल, कोथिंबिरीची १०५ क्विंटल, मेथीची ६२ क्विंटल आणि शेपूची ५० क्विंटल आवक नोंदवली गेली. टोमॅटोचे दर १,००० वरून ८०० वर घसरले आहेत. भेंडीचे दर ३,००० वरून २,००० वर घसरले आहेत. वांग्याचे दर ३,००० वरून १,६०० वर घसरले आहेत. दुसरीकडे, बटाट्याचे दर १,७०० वरून १,८०० असे वाढले आहेत. कोथिंबीरचे दर ६०० वरून ७०० (शेकडा) वर, तर मेथीचे दर ७०० वरून १,२०० (शेकडा) वर गेले आहेत.
