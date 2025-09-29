ऑफलाइन ओळखपत्र शेतकऱ्यांनी स्वीकारू नये
काटेवाडी, ता. २५ : केंद्र सरकारच्या ‘अॅग्रीस्टॅक’ योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, काही संस्था अनधिकृतपणे ऑफलाइन ओळखपत्रे वाटप करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत कृषी आयुक्तालयाने कडक इशारा दिला आहे. या ओळखपत्राचा गैरवापर होण्याची शक्यता लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी सावध राहावे. शेतकऱ्यांनी अनधिकृत ऑफलाइन ओळखपत्र स्वीकारू नये. केवळ डिजिटल आयडीसाठी अधिकृत वेबसाइटवर नोंदणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
‘अॅग्रीस्टॅक’ ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी डिजिटल योजना आहे. राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी जोमाने सुरू आहे. एप्रिल २०२५ पासून कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी हे डिजिटल आयडी अनिवार्य होणार आहे.आणि फसवणुकीपासून सावध राहावे. डिजिटल फार्मर आयडीसाठी www.pmkisan.gov.in किंवा mhfr.agristack.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळांवर नोंदणी करावी.
