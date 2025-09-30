कृषी अधिकारी देणार एका दिवसाचे वेतन
काटेवाडी, ता. ३० : राज्यात, विशेषत: मराठवाड्यात, अतिवृष्टीमुळे शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पिके वाहून गेली, जमिनी खरडल्या गेल्या आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. या संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने पुढाकार घेतला आहे. संघटनेने सुमारे ३५० कार्यरत अधिकाऱ्यांचे सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्याचे एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पुणे जिल्ह्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि संघटनेचे अध्यक्ष संजय काचोळे यांनी कृषीमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांना २९ सप्टेंबरला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, बाधित शेतकऱ्यांचे पंचनामे करण्यासाठी कृषी विभागाची यंत्रणा अहोरात्र कार्यरत आहे. सामाजिक जाणिवेतून शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संघटना नेहमीच शासन आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभी राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
