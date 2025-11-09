रब्बी पिकांसाठी विमा योजना सुरू
काटेवाडी, ता. ९ ः पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी २०२५- २६मधील रब्बी हंगामाची प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू झाली आहे. गहू, ज्वारी, हरभरा आणि कांदा पिकांसाठी १५ डिसेंबरपर्यंत, तर उन्हाळी भुईमुगासाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत नोंदणी करता येणार आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण देणाऱ्या या योजनेत सहभागी होण्यासाठी https://www.pmfby.gov.in या पोर्टलचा वापर करावा, असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक दत्तात्रेय गावसाने यांनी केले. भारतीय कृषी विमा कंपनीमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या योजनेसाठी आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, जमीन उतारा, भाडेतत्वावरील शेतकऱ्यांसाठी नोंदणीकृत भाडेकरार आणि ई- पीक पाहणी आवश्यक आहे. सीएससी केंद्रांवर अर्ज भरताना विमा हप्त्याशिवाय कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.
