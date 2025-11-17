‘महाविस्तार एआय’ ॲपवरील सेवांचा लाभ घ्या : सचिन हाके
काटेवाडी, ता. १५ : ‘‘महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी विकसित करण्यात आलेल्या अत्याधुनिक ‘महाविस्तार एआय’ मोबाईल ॲपवरील कृषी विषयक सेवांचा लाभ घ्या,’’ असे आवाहन बारामतीचे तालुका कृषी अधिकारी सचिन हाके यांनी केले आहे.
मोबाईलवरील ‘महाविस्तार एआय’ हे ॲप शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल सहाय्यक म्हणून काम करते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित या ॲपमुळे शेतकऱ्यांना शेतीविषयक प्रश्नांची जलद, अचूक आणि मराठी भाषेत माहिती मिळते. हवामान अंदाज, बाजारभाव, पीक व्यवस्थापन, रोग- कीड निदान, सरकारी योजना अशा अनेक महत्त्वाच्या सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध आहेत. एआय चॅटबॉटमुळे शेतकरी मराठीत प्रश्न विचारू शकतात (मजकूर, आवाज स्वरूपात), तत्काळ वैज्ञानिक व विश्वसनीय सल्ला मिळतो. रिअल-टाइम हवामान अंदाज व पेरणी, सिंचन, काढणी यासाठी तंतोतंत माहिती मिळते. राज्यातील विविध बाजारभावांचे माहिती मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना माल विक्रीसाठी योग्य वेळ निवडण्यास मदत होते. खत व्यवस्थापन, पाणी व्यवस्थापन, संरक्षण उपायांबाबत मार्गदर्शन व सल्लाही मिळतो. पिकाचा फोटो अपलोड केल्यानंतर रोग, कीड, पोषण अभावाबाबत माहिती तसेच त्यानुसार उपाययोजना शेतकऱ्यांना सुचविण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. हे ॲप डाऊनलोड करण्याकरिता https://play.google.com/store/apps/details0id=in.gov.mahapocra.mahavistaarai या लिंकवर क्लिक करावे. अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या ॲपचा वापर करावा, अधिक माहितीसाठी, सहाय्यक कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन हाके यांनी केले.
