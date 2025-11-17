काटेवाडीतील शेतीला जर्मन कृषी तज्ज्ञांची भेट
काटेवाडी, ता. १७ ः काटेवाडी (ता. बारामती) येथील प्रयोगशील शेतकरी यतीन बापूराव घुले यांच्या शेतीला जर्मनीतील कृषी तंत्रज्ञान संग्रहालय ‘गट-स्टाइनहॉफ’ ब्राउंश्वाईगचे प्रमुख हान्स हेनरीच टॉमफोर्डे आणि त्यांच्या पत्नी तथा संचालिका अॅनेट टॉमफोर्डे यांनी रविवारी (ता. १५) भेट दिली. या भेटीदरम्यान जर्मन जोडप्याने भारतीय शेती पद्धती, सहकारी साखर कारखान्यांची कार्यपद्धती, पिकांची निवड, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, बियाणे पेरणी, सिंचन व्यवस्था आणि विक्री प्रक्रिया यांची सविस्तर माहिती घेतली.
जर्मनीतील हे जोडपे सध्या भारताच्या दौऱ्यावर असून, शेतकरी आणि नैसर्गिक वातावरणाचा अभ्यास करण्यासाठी ते विविध ठिकाणी भेटी देत आहेत. येथील भेटीत शेतकरी यतीन घुले यांनी त्यांचे स्वागत केले. घुले यांनी आपल्या शेतातील विविध पिके, सिंचनाच्या आधुनिक पद्धती आणि कृषी तंत्रज्ञानाची प्रत्यक्ष उदाहरणे दाखवली. विशेष म्हणजे, एआयचे शेतीतील वापराबाबतही जर्मन पाहुण्यांनी उत्सुकतेने माहिती घेतली. यावेळी हान्स हेनरीच टॉमफोर्डे यांनी सांगितले की, ‘‘जर्मनीतील कृषी तंत्रज्ञान आणि भारतीय शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचा आदान- प्रदान झाल्यास दोन्ही देशांच्या कृषी क्षेत्राचा विकास होईल. भारतीय शेतकरी कशा प्रकारे कमी संसाधनात जास्त उत्पादन घेतात, याचा अभ्यास करणे हा या भेटीचा मुख्य उद्देश आहे.’’
दरम्यान, या जर्मन जोडप्याने भवानीनगर (ता. इंदापूर) येथील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याची पाहणी केली. यावेळी अॅनेट टॉमफोर्डे यांनीही भारतीय सहकारी साखर कारखान्यांच्या यशस्वी मॉडेलची प्रशंसा केली.
घुले हे बारामती भागातील प्रयोगशील शेतकरी म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या शेतात ऊस, भाज्या आणि इतर पिकांसह ड्रिप इरिगेशन, स्मार्ट सेन्सर्स आणि एआय- आधारित पीक निरीक्षण यंत्रणा वापरली जाते. या भेटीमुळे जर्मनीतील ‘गट- स्टाइनहॉफ’ ब्राउंश्वाईग संग्रहालयात भारतीय शेतीच्या प्रदर्शनाची शक्यता निर्माण झाली आहे. पुण्यातील उद्योजक मयूर येळे यांनी या भेटीचे आयोजन केले असून, ते म्हणाले की, ‘‘अशा आंतरराष्ट्रीय आदान- प्रदानामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना नवे तंत्रज्ञान मिळेल. ही भेट कृषी क्षेत्रातील जागतिक सहकार्याचे उत्तम उदाहरण ठरली असून, भविष्यात दोन्ही देशांतील शेतकरी आणि तज्ज्ञांमध्ये अधिक संवाद वाढेल.’’
